Estados Unidos ha sorprendido al implementar recientemente la identificación digital en sus aeropuertos. Con ello, se transforma la manera en que los pasajeros se identifiquen antes de embarcar. Un innovador sistema biométrico ha sido desarrollado para verificar la identidad de los viajeros a través de datos digitales, y ya se encuentra en funcionamiento para el abordaje de vuelos nacionales. ¿Y el pasaporte?

EE. UU.: esta nueva identificación sustituye al pasaporte físico, licencias o Real ID para abordar vuelos

'El Cronista' y otros portales internacionales señalaron que 'Clear ID' es la nueva forma de identificación digital para volar en Estados Unidos. Este innovador sistema digital facilita la verificación de identidad de manera electrónica, eliminando la necesidad de documentos físicos y agilizando el proceso en los controles de seguridad.

Asimismo, la herramienta en mención busca reducir las largas filas en los aeropuertos, mejorando la experiencia de los viajeros. Con ello, se reemplaza al tradicional pasaporte físico a la hora de abordar vuelos y, con el sistema, se promete transformar la manera en que los pasajeros se identifiquen a partir de ahora.

El registro para utilizar Clear ID es un proceso sencillo, pero es importante saber que se debe contar con una verificación presencial inicial. Los usuarios deben seguir estos pasos:

Primero, crear una cuenta en línea.

Agregar los documentos necesarios.

Completar la verificación en persona en un aeropuerto que cuente con puestos de CLEAR.

Activar Clear ID a través de la aplicación móvil.

¿El pasaporte sigue siendo esencial en EE. UU.?

Bajo este contexto, es importante saber que el pasaporte es un requisito esencial para que los ciudadanos extranjeros puedan ingresar a Estados Unidos, debiendo tener validez durante toda la estancia.

En el caso de los vuelos internos, se acepta cualquier identificación con foto, siendo el pasaporte una opción válida. No obstante, desde el 1 de febrero de 2026, además de ello, es obligatorio llevar una licencia REAL ID o un pasaporte para poder abordar estos vuelos.