¡Mucha atención! Este 9 de febrero, una jueza federal de EE. UU. determinó que California no tiene la autoridad para prohibir el uso de mascarillas por parte de los agentes federales del orden. Con ello, se evidencia la capacidad de los funcionarios federales para implementar medidas de salud y seguridad en el ejercicio de sus funciones, a pesar de las regulaciones estatales. ¿Esto afectaría a los inmigrantes?

Jueza hace posible que este estado NO impida que los agentes ICE usen máscaras en redadas

Recientemente, según información de 'Fox40' y otros medios, la jueza Christina Snyder, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, emitió una orden judicial preliminar en relación con la "Ley de No a la Policía Secreta". Este fallo se llevó a cabo en el contexto de un litigio presentado por la administración de Donald Trump.

En su decisión, Snyder señaló que la nueva ley discrimina de manera ilegal a los agentes del orden público federal, infringiendo la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense. No obstante, la jueza también determinó que la administración Trump no logró demostrar que la prohibición del uso de mascarillas constituyera una regulación directa del gobierno federal.

Snyder se negó a bloquear la Ley No Vigilantes, que exige a los agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza y Seguridad Nacional identificarse claramente durante sus operaciones en California.

Cabe mencionar que esta legislación, aprobada el año pasado y promulgada por el gobernador Gavin Newsom, se dio como respuesta a las políticas represivas del gobierno federal en materia de inmigración, implementadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias estadounidenses.

¿Qué dijo un senador ante el fallo?

Por su parte, el senador estatal Scott Wiener, representante de San Francisco, anunció su intención de presentar un nuevo proyecto de ley tras el fallo judicial que exige la inclusión de funcionarios estatales en la Ley de No a la Policía Secreta. Según Wiener, esta modificación, que busca hacer el estatuto más ejecutable, fue desarrollada en colaboración con expertos en derecho constitucional.

"Con el fallo del Tribunal, queda claro que los agentes estatales deben ser parte de esta legislación, por lo que procederé a presentar de inmediato la nueva propuesta", expresó Wiener, quien se comprometió a acelerar el proceso de aprobación de esta enmienda. El senador consideró el dictamen como una "gran victoria" para quienes luchan contra las políticas de inmigración de la administración Trump y ICE.