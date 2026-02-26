Sporting Cristal impacta sobre renovación de contrato de Cristiano Da Silva: "A seguir creciendo"

Es claro que uno de los refuerzos de Sporting Cristal que sigue impactando de gran manera es Cristiano Da Silva. Su nivel en Liga 1 y Copa Libertadores deslumbran en la mirada de los hinchas, por lo que comienza a tomar relevancia el tiempo de contrato del jugador. Bajo esa premisa, Julio César Uribe, director general de fútbol del club celeste, se pronunció ante este hecho para interés de los aficionados.

En diálogo con "Hablemos de MAX", el popular 'Diamante' fue consultado sobre el gran momento de Cristiano Da Silva en Sporting Cristal. No solo llenó de elogios al lateral izquierdo brasileño, sino a todos los que llegaron esta temporada para conseguir cada uno de los objetivos.

Sin embargo, no quiso dar detalles en cuanto a una renovación de contrato, ya que el vínculo con el futbolista es hasta diciembre del 2026. De hecho, le consultaron que podría haber chances de que clubes rivales se lo arrebaten, por lo que Uribe aclaró que el trato a los jugadores y la identificación son lo que más pesan a la hora de tomar decisiones.

"Tengo entendido un año con renovación de seis años más (risas). Las incorporaciones que hemos hecho son buena. Es un jugador de mucha calidad como el de todos los que hemos incorporado, ¿Nos lo van a quitar? Bueno, esto es un tema de identificación. Yo creo que estos muchachos más allá de que otros lo puedan querer, es de cómo son valorados como personas primero y cómo se les trata como profesionales del fútbol y eso en Cristal es una institución especial. ¿Ya hablamos de renovación? Hay cosas que hay manejarlas con calma, todo tiene su momento", manifestó.

(VIDEO: L1 MAX)

¿En qué clubes jugó Cristiano Da Silva?

Vitoria PE

CRB

Murici

Bonsucesso - RJ

Criciúma

Volta Redonda

FC Sheriff

Fluminense

Chapecoense

Goiás

Operário - PR

Sporting Cristal

Sporting Cristal jugará la Fase 3 de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro celeste superó por penales a los paraguayos y ahora se medirá ante Carabobo de Venezuela en partidos de ida y vuelta. Cristiano Da Silva fue el último jugador en rematar desde los 12 pasos y poner a los 'rimenses' en esta instancia internacional.