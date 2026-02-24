Ex Deportivo Cuenca reveló su deseo de jugar por Alianza y Universitario: "Uno quiere eso"

Alianza Lima y Universitario de Deportes se reforzaron con distintos futbolistas extranjeros de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. Sin embargo, la grandeza de ambos clubes ha llevado a que otros jugadores revelen su deseo de fichar por los dos grandes de Perú. Estamos hablando de Bruno Duarte, ex Deportivo Cuenca de Ecuador.

Exfutbolista de Deportivo Cuenca de Ecuador reveló su deseo de jugar por Alianza Lima y Universitario

Duarte, quien actualmente juega en la Liga 1 y fue futbolista en Cuenca, Ecuador, fue entrevistado por L1MAX a través del programa 'Hablemos de Max', donde le consultaron sobre el duelo que sostendrá con UTC ante Alianza y también si le gustaría jugar en un equipo grande del Perú.

Para Bruno Duarte, quien tuvo paso en Deportivo Cuenca de la liga ecuatoriana, llegar a Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal es una meta pendiente que le gustaría cumplir.

Para el argentino de 30 años, firmar por alguno de los tres equipos históricos de la Liga 1 es un gran paso que desea dar, motivado principalmente por haber sido testigo de cómo los aficionados llenan los estadios para presenciar sus partidos.

"Obviamente, uno quiere eso, una cuenta pendiente en jugar en un equipo grande. He visto partidos de la U, de Alianza, de Cristal, su estadio, su gente", afirmó.

Bruno Duarte jugó en Deportivo Cuenca

Cabe mencionar que Bruno Duarte jugó en Deportivo Cuenca de Ecuador en la temporada 2022 y disputó la Serie A del fútbol ecuatoriano en calidad de préstamo por un año. Tras su gran paso en dos temporadas, salió del país para firmar con el Panetolikos de Grecia.

Bruno Duarte es actualmente jugador de UTC

Bruno Duarte es actualmente futbolista de UTC de Cajamarca y disputa la Liga 1.

Duarte no está lejano al fútbol peruano, ya que actualmente juega en UTC de Cajamarca y es uno de los líderes del Torneo Apertura tras su gran rendimiento en la zona defensiva. Su gran paso ha llevado a que periodistas le consulten si tiene ganas de llegar a Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal, los 3 grandes del Perú.