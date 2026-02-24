DT de 2 de Mayo lanzó fuerte calificativo al partido que disputó con Alianza Lima: "Era el..."

Sporting Cristal y 2 de Mayo se preparan para enfrentarse por la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores y en medio de ello, el técnico paraguayo Eduardo Ledesma salió al frente para dar un rotundo calificativo a Alianza Lima tras eliminarlos y apuntó contra los cerveceros con una comparación entre ambos clubes peruanos.

DT de 2 de Mayo lanzó fuerte comparación al duelo ante Alianza Lima y apuntó a Sporting Cristal

"Si por eso la primera fase con Alianza era el partido más histórico y cuando uno va avanzando ahora tenemos otro partido histórico para el club. Ha medida que vamos avanzando, el club va escribiendo su historia", afirmó el estratega.

Video: Mano a Mano