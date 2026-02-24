0
Sporting Cristal vs 2 de Mayo

DT de 2 de Mayo lanzó fuerte calificativo al partido que disputó con Alianza Lima: "Era el..."

Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, se acordó de la victoria ante Alianza Lima y dio unas contundentes declaraciones previo al duelo contra Sporting Cristal.

Luis Blancas
Sporting Cristal y 2 de Mayo se preparan para enfrentarse por la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores y en medio de ello, el técnico paraguayo Eduardo Ledesma salió al frente para dar un rotundo calificativo a Alianza Lima tras eliminarlos y apuntó contra los cerveceros con una comparación entre ambos clubes peruanos.

Figura de Alianza Lima se rindió en elogios ante hat-trick de Hernán Barcos con FC Cajamarca

DT de 2 de Mayo lanzó fuerte comparación al duelo ante Alianza Lima y apuntó a Sporting Cristal

"Si por eso la primera fase con Alianza era el partido más histórico y cuando uno va avanzando ahora tenemos otro partido histórico para el club. Ha medida que vamos avanzando, el club va escribiendo su historia", afirmó el estratega.

Luis Blancas
Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

