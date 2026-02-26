Pablo Guede reveló si se enojó con futbolistas de Alianza en los entrenamientos: "Problemas..."

Alianza Lima ha sido criticado por diversos medios después de quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo. Sin embargo, también han surgido versiones en las que se menciona que Pablo Guede se molestó con los futbolistas íntimos durante los entrenamientos luego de perder por goleada ante su equipo de reserva. El técnico argentino decidió aclarar y revelar la verdadera situación que ocurrió.

Pablo Guede reveló si se molestó con futbolistas de Alianza Lima en los entrenamientos

En la conversación con el programa 'Modo Fútbol', Guede fue consultado directamente si tuvo supuestos problemas con los jugadores de Alianza en un duelo en el que perdió 3-0 ante el equipo de reserva del cuadro blanquiazul.

En respuesta, Pablo Guede desmintió los hechos en donde decían que Alianza Lima perdió por goleada contra el equipo de la Liga 3 de la escuadra blanquiazul. Asimismo, aclaró que ese día nunca estuvo por problemas de salud, por lo que nunca se pudo haber molestado con ningún jugador.

"Se dijo que yo jugué al fútbol el lunes contra la Liga 3, que me enojé, que anulé un gol, que perdimos 5-0 y que el partido fue un desastre. Ese día no estuve debido a problemas de salud. ¿Tú crees que eso es normal?" comenzó explicando.

Video: Linkeados

Además, el entrenador argentino alegó que no le parece normal que los medios o periodistas estén especulando noticias falsas sobre una derrota que genera más morbo entre los hinchas blanquiazules.

Por eso mismo, Guede se dio el tiempo para dirigirse a los hinchas de Alianza y pedirles unión, instándolos a mirar siempre hacia adelante en rumbo al objetivo principal, que es ganar el título nacional del 2026.

"Entonces, cuando yo le hablo al hincha de Alianza que hay que estar unido, que hay que tener paciencia, que este equipo ante la adversidad responde, va para adelante, lo deja todo en cada partido porque es así. Tenemos que seguir uniéndonos más todavía", continuó.

Pablo Guede es criticado por los hinchas de Alianza Lima

Pablo Guede es criticado por los hinchas de Alianza Lima por haber quedado eliminado de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Asimismo, el planteamiento del entrenador argentino no es del todo del gusto de los blanquiazules, por lo que es constantemente calificado por los fanáticos íntimos.