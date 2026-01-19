Destacó en Fluminense y no dudó en llenar de elogios a Universitario: "El único grande"

Por algo es el tricampeón del fútbol peruano, Universitario está en los ojos de Sudamérica por su gran trabajo en los últimos años. Tanto así que una figura, ex Fluminense, no dudó en destacar al club crema por encima de equipos como Alianza Lima o Sporting Cristal. No se trata de cualquier jugador, sino de alguien que fue llamado 'promesa' del fútbol brasileño.

Miguel Silveira fue anunciado como nuevo refuerzo de Universitario y no tardó en manifestarse en redes sociales. Lo hizo dejando tremendo mensaje que emociona a los hinchas cremas: "El único grande, Universitario". El brasileño es la gran apuesta en ataque del equipo tricampeón y desde mañana ya se sumará a la pretemporada.

Miguel Silveira vía IG

¿Quién es Miguel Silveira?

Miguel Silveira es un volante ofensivo de 22 años que surgió en la canteras de Fluminense de Brasil. Destacó en las inferiores y a los 16 años firmó su primer contrato como profesional. Estuvo cerca de jugar en el Tottenham o Arsenal de Inglaterra, pero nunca se dio su traspaso por diferencias en las negociaciones. Tuvo una experiencia en el fútbol ruso, pero no destacó y terminó jugando en Japón.

No juega un partido desde mediados del 2025, pero eligió a Universitario para poder relanzar su carrera. Sabe que jugando en la Copa Libertadores puede tener la chance de volver a un grande Brasil o ser fichado por un equipo europeo. Según el periodista Gustavo Peralta, el brasileño acordó jugar en Universitario por todo el 2026, contrato de un año.

El gran ataque de Universitario

Miguel Silveira y Lizandro Alzugaray son los elementos ofensivos que ha sumado Universitario en los últimos días. Ellos compartirán en el ataque con Sekou Gassama, nuevo delantero senegáles, y Alex Valera. El equipo de Javier Rabanal tiene elementos interesantes para pelear durante toda la temporada e ir en búsqueda del tetracampeonato.