¿Universitario? Raul Ruidíaz confesó en que club quiere retirarse: "Me encantaría"

Uno de los jugadores peruanos que dejó su huella en Universitario es Raúl Ruidíaz. La 'Pulga' fue uno de los mejores delanteros que tuvo la U en los últimos años antes de su partida al extranjero. Lo más coherente es que haya vuelto a Perú para ponerse la crema, pero por distintos motivos terminó firmando contrato con Atlético Grau de Piura para jugar en la Liga 1.

¿Raúl Ruidíaz se retirará en Universitario?

La relación entre el delantero, el club y la hinchada crema se fue desgastando cuando el mismo Raúl Ruidíaz se habría burlado en sus redes sociales de la derrota que sufrió Universitario ante Palmeiras (4-0) por la Copa Libertadores. Aunque salió a desmentirlo en redes sociales, muchos no le creyeron. Y así fueron pasando los meses hasta el inicio del 2026.

Nunca llegó a un acuerdo con la directiva crema y parece que tendrán que llegar otras personas para que piense en volver. Ahora está enfocado en su equipo y hace poco estuvo presente en un partido de leyendas entre Atlético Morelia y Barcelona de España. Fue ahí donde reveló donde le gustaría retirarse del fútbol profesional.

“Agradezco todo el cariño, tanto mi familia como yo. Uno no sabe lo que pueda pasar más adelante, pero me encantaría retirarme acá”, fueron las palabras de Raúl Ruidíaz. Sí, confesó que le encantaría retirarse en el equipo mexicano. Con esto puede que este descartando la posibilidad de tener el regreso soñado en Universitario.

Raúl Ruidíaz en el homenaje de Atlético Morelia

¿Qué pasó con Monarcas Morelia?

Monarcas Morelia era el equipo donde hizo historia Raúl Ruidíaz, pero ya no existe porque en 2020 la franquicia se mudó a Mazatlán y se convirtió en el Mazatlán FC. A pesar de esto, ese mismo año se fundó Atlético Morelia, equipo que juega en el ascenso mexicano y está luchando para recuperar el nombre de Monarcas Morelia. Este es el equipo donde jugaría Raúl Ruidíaz.