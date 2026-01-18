Alianza Lima se ilusiona con importante 'refuerzo' de casi un millón para la Noche Blanquiazul

Alianza Lima sigue enfocado en su pretemporada con el objetivo de prepararse para conquistar todos los objetivos de la temporada, especialmente el título de la Liga 1 2026. Por ello, se movieron en el mercado de pases y vienen entrenando al máximo bajo el mando de Pablo Guede. En medio de ello, se conoció que los blanquiazules están cerca de sumar un 'refuerzo' a su plantel.

Alianza Lima se ilusiona con importante 'refuerzo' de casi un millón

Alianza Lima ha sido uno de los clubes que más se ha movido en el mercado de fichajes, aunque ha tenido grandes ausencias por lesión en sus primeros partidos de la Serie Rio de la Plata. Uno de ellos fue Kevin Quevedo, quien se lesionó durante los primeros entrenamientos y estuvo ausente en todos los partidos.

En ese sentido, el periodista Gerson Cuba reveló que la recuperación del extremo viene dándose de gran manera, al punto que ya se encuentra realizando trabajos con el balón. En esa línea, se espera que Quevedo pueda sumar minutos en la presentación oficial del equipo por la Noche Blanquiazul.

Kevin Quevedo está cerca de superar su lesión y retornar a las canchas con Alianza Lima.

"La recuperación de Kevin Quevedo viene siendo positiva. Ya realiza trabajos con balón y definición en Uruguay. No se lo descarta para el duelo entre Alianza Lima e Inter de Miami por la Noche Blanquiazul 2026", fue la información que compartió el comunicador especializado en tienda blanquiazul.

De esta forma, todo indica que el atacante nacional está cerca de poder hacer su reaparición con la camiseta de Alianza Lima, aunque primero deberá ponerse al mismo ritmo que sus compañeros. No obstante, cabe señalar que sigue siendo uno de los referentes en el ataque.

¿Qué lesión sufrió Kevin Quevedo?

De acuerdo con lo informado por el club, Kevin Quevedo sufrió una lesión durante los entrenamientos de Alianza Lima y fue sometido de inmediato a los exámenes correspondientes, donde se le diagnosticó un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Una lesión que, a priori, lo mantendría fuera de las canchas por lo menos durante un mes.

Valor de mercado de Kevin Quevedo

Kevin Quevedo ostenta una gran cotización en el mercado de fichajes, según el portal internacional Transfermarkt, el extremo está valorado en 800 mil euros, una de las cifras más altas de todo el plantel de Alianza Lima. No obstante, su máximo histórico fue de 900 mil euros, un registro que consiguió en 2019.