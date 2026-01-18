En Ecuador anuncian que Alianza Lima tendrá amistoso ante rival internacional: todos los detalles

Alianza Lima cuenta las horas para afrontar un partidazo contra Colo Colo por la última fecha de la Serie Río de la Plata 2026 en Montevideo. Los victorianos están mentalizados en despedirse del torneo con un triunfo ante el conjunto de Arturo Vidal y así quedar listos para el duelo de talla internacional frente a Inter Miami por la Noche Blanquiazul en el Estadio de Matute.

En Ecuador revelan que Alianza Lima jugará ante histórico club

Como se sabe, el cuadro de Pablo Guede tendrá que competir en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026, por lo que deberá llegar con importante ritmo de preparación. En tal sentido, desde Ecuador, el periodista Sebastián Aconda Melo informó a través de sus redes sociales, que el 'equipo del pueblo' afrontará un amistoso contra Universidad Católica.

"Universidad Católica jugará dos amistosos en Perú, ante Sporting Cristal y Alianza Lima. Además, tendrá dos partidos más de preparación, previo a lo que será su debut en la Libertadores", precisó el hombre de prensa en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Alianza Lima jugará amistoso contra U. Católica de Ecuador

Por lo pronto, el comunicador detalló que Barcelona SC pactó un amistoso ante el 'Camaratta' este miércoles, con el objetivo de que ambos elencos lleguen preparados para su próximo debut en la LigaPro 2026.

En la actualidad, los íntimos vienen participando de la Serie Río de la Plata 2026, en donde ya se enfrentaron a rivales como Independiente de Avellaneda y Unión Santa Fe de Argentina. Sin embargo, los resultados no han sido los mejores, por lo que el club está enfocado en que el plantel pueda afianzar su rendimiento previo al inicio de la Liga 1.

Cabe recordar que, Alianza Lima jugará ante 2 de Mayo en partidos de ida y vuelta por la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2026 en el mes de febrero. Bajo ese escenario, resulta importante que el plantel victoriano pueda enfrentarse a destacados rivales durante su pretemporada.