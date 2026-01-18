Fue entrenador de Alianza Lima y dio tajante opinión sobre Pablo Guede: "Es muy..."

La era de Pablo Guede en Alianza Lima empezó, pero no como hubiera querido el experimentado entrenador. En medio de ello, un exDT que pasó por la institución blanquiazul dejó una tajante opinión sobre el presente del equipo Íntimo haciendo un llamado a la calma a la hinchada.

Para esta temporada, Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón y para ello se realizaron los fichajes de importantes jugadores, así como de una renovación del comando técnico encabezado por el argentino Pablo Guede. Antes del inicio de la Liga 1, un conocido en el mundo blanquiazul dejó su opinión sobre el manejo del nuevo entrenador.

ExDT de Alianza Lima deja tajante opinión sobre Pablo Guede

José Torres, quien fue técnico de Alianza Lima en el 2002-2003, conversó con Radio Ovación y destacó los cambios que realizó el club y que aún es muy apresurado dejar una evaluación sobre Pablo Guede al mando.

"Es muy prematuro, se está saliendo de una pretemporada y para un técnico nuevo, hay que mirar lo que hará durante la temporada",explicó el popular 'Chepe' para el medio nacional. "El equipo se ve con ganas, ha llevado jugadores nuevos, haciendo fuerzas para que todo le salga bien a los Íntimos. Viene una nueva era, y como aliancista, hay que mandarle las mejores energías", agregó.

En sus dos primeros partidos del año, Alianza Lima no conoce la victoria. El primer encuentro perdió ante Independiente de Avellaneda, mientras que el segundo cayó ante Unión de Santa Fe. El tercer gran reto de los dirigidos por Pablo Guede será ante Colo Colo en el cierre de su participación en la Serie Río de La Plata.