Histórico delantero de Alianza Lima se dirige a Girotti con pedido especial: "Ojalá que..."

Alianza Lima realizó diferentes refuerzos esta temporada y entre ellos figura el nombre de Federico Girotti, uno de los fichajes que generó alta expectativa.

Jasmin Huaman
Alianza Lima se reforzó con el fichaje de Federico Girotti para la Liga 1 y Libertadores.
El mundo blanquiazul está alerta por seguir de cerca el rendimiento de Federico Girotti en Alianza Lima. Para sorpresa de muchos, un exdelantero aprovechó su visita al club Íntimo para dejarle un claro mensaje al argentino que pasó por San Lorenzo, Talleres y River Plate.

Bajo el mando de Pablo Guede, en Alianza Lima mantienen intacto el sueño de salir campeones y para conseguirlo, sumaron a Federico Girotti, de 26 años y con un futuro más que prometedor. El ahora atacante del equipo blanquiazul ha recibido un pedido especial por parte de Mauro Guevgeozián quien llegó a La Victoria en el 2013 y ahora se dedica a ejercer su carrera como entrenador.

Guevgeozián hace pedido especial a Federico Girotti

Su paso por Alianza Lima fue uno de los más recordados debido a las alegrías que le regaló al hincha blanquiazul. Años más tarde, volvió a demostrar su cariño por la que un día fue su casa. Esta vez, Mauro Guevgeozián dejó en claro que tiene altas expectativas sobre Federico Girotti.

"Ahora vino otro muchacho argentino que viene de hacer muy bien las cosas. Ojalá que le vaya muy bien y haga muchos goles para que le vaya muy bien al club. Lo tengo. No sé si lo he enfrentado en mi época en Argentino, pero sí lo tengo visto. Le deseamos lo mejor", señaló para José Varela.

(Video: José Varela)

Mauro Guevgeozián se refiere a la competencia entre Barcos y Guerrero

A pesar de que Hernán Barcos ya no es parte de Alianza Lima, de todas maneras se lo tiene presente al emblemático 'Pirata'. Uno que no olvida su paso con la camiseta blanquiazul es Guevgeozian. El exjugador Íntimo expresó su deseo de ver a Alianza Lima campeonar con los goles del 'Depredador'.

"Lo vi seguido a Hernán Barcos. Hizo una cantidad impresionante de goles. Ojalá que este año le toque a Paolo Guerrero", indicó el exdelantero que jugó para Alianza Lima entre el 2013 al 2015.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

