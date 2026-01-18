- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Dejó Alianza tras marcar un solo gol y ahora firma por mítico club de la Liga 1 2026: "Bienvenido"
La Liga 1 2026 sigue sorprendiendo en su mercado de pases y ahora un elenco importante ficha a un atacante que solo marcó un gol con Alianza.
El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 no se detiene y ahora un ex Alianza acaba de estampar su firma con importante club para pelear a lo largo de la temporada. Si bien solo registró un gol en su anterior club ya mencionado, ahora busca romper las críticas y destacar en cada uno de los certámenes de la Primera División de nuestro balompié nacional.
PUEDES VER: Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"
Se trata de Atlético Grau de Piura, quien ha anunciado por todo lo alto la llegada de Isaac Camargo, atacante de 26 que tuvo su pasado en Alianza FC de Colombia y en el que solo anotó un gol. El delantero pertenece actualmente a Unión Magdalena de la Liga BetPlay, pero ha sido cedido por una temporada a la institución alba.
A través de las redes sociales, la institución piurana decidió reforzar su ofensiva ante la salida de Neri Bandiera a Cienciano. El equipo de Ángel Comizzo no se ha quedado con los brazos cruzados y ahora esperan conseguir los goles soñados con el artillero colombiano que la temporada pasada jugó en Los Chankas como préstamo y anotó 9 goles.
"¡Bienvenido a Piura, Isaac! Isaac Camargo, es nuevo jugador albo este 2026, el delantero colombiano llega a condición de préstamo de Unión Magdalena. ¡Vamos Isaac! ¡Vamos Grau!", informó Atlético Grau a través de sus redes sociales oficiales.
Isaac Camargo es nuevo jugador de Atlético Grau.
De esta manera, el cuadro albo cierra prácticamente su mercado de pases, sabiendo que está a poco de hacer su debut oficial en la Liga 1 2026. Recordemos, que Atlético Grau debuta el próximo viernes 30 de enero a las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT).
¿En qué clubes jugó Isaac Camargo?
- Moca FC (República Dominicana)
- Unión Magdalena (Colombia)
- Deportivo Cali (Colombia)
- Alianza FC (Colombia)
- Los Chankas (Perú)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90