Dejó Alianza tras marcar un solo gol y ahora firma por mítico club de la Liga 1 2026: "Bienvenido"

El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 no se detiene y ahora un ex Alianza acaba de estampar su firma con importante club para pelear a lo largo de la temporada. Si bien solo registró un gol en su anterior club ya mencionado, ahora busca romper las críticas y destacar en cada uno de los certámenes de la Primera División de nuestro balompié nacional.

Se trata de Atlético Grau de Piura, quien ha anunciado por todo lo alto la llegada de Isaac Camargo, atacante de 26 que tuvo su pasado en Alianza FC de Colombia y en el que solo anotó un gol. El delantero pertenece actualmente a Unión Magdalena de la Liga BetPlay, pero ha sido cedido por una temporada a la institución alba.

A través de las redes sociales, la institución piurana decidió reforzar su ofensiva ante la salida de Neri Bandiera a Cienciano. El equipo de Ángel Comizzo no se ha quedado con los brazos cruzados y ahora esperan conseguir los goles soñados con el artillero colombiano que la temporada pasada jugó en Los Chankas como préstamo y anotó 9 goles.

"¡Bienvenido a Piura, Isaac! Isaac Camargo, es nuevo jugador albo este 2026, el delantero colombiano llega a condición de préstamo de Unión Magdalena. ¡Vamos Isaac! ¡Vamos Grau!", informó Atlético Grau a través de sus redes sociales oficiales.

Isaac Camargo es nuevo jugador de Atlético Grau.

De esta manera, el cuadro albo cierra prácticamente su mercado de pases, sabiendo que está a poco de hacer su debut oficial en la Liga 1 2026. Recordemos, que Atlético Grau debuta el próximo viernes 30 de enero a las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT).

