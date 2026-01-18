Con Alzugaray, Fértoli y Fara: el formidable once de Universitario con sus fichajes para la Liga 1

Universitario de Deportes sigue entrenando en Campo Mar durante su pretemporada con el objetivo de poder consolidar un equipo sólido para destacar en la Copa Libertadores y consagrarse tetracampeón de la Liga 1. Por ello, la directiva se movió en el mercado de fichajes y concretó la llegada de varios fichajes, con Lisandro Alzugaray entre los más destacados.

El cuadro comandado por el DT Javier Rabanal tenía el objetivo de poder definir su plantel para la pretemporada; no obstante, algunas salidas cambiaron los planes del club y aún se encuentran buscando nuevos refuerzos. Mientras tanto, la directiva ya cerró acuerdos con Lisandro Alzugaray, Caín Fara, Héctor Fértoli y Sekou Gassama.

El formidable once de Universtiario para la temporada 2026

Diego Romero, Caín Fara, Matías Di Benedetto, Williams Riveros; Andy Polo, Jesús Castillo, Jairo Concha, Héctor Fértoli, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

Considerando que la dirección deportiva de Universitario y Javier Rabanal definieron seguir apostando por el sistema 3-5-2, con el que han obtenido sus mejores logros, los merengues apuntan a conformar un once competitivo con la presencia de sus principales fichajes. El equipo empezaría a estar conformado por Diego Romero en el arco, quien apunta a ser el titular esta temporada.

En la zaga defensiva se producirán cambios importantes. Tras la salida de César Inga, todo indica que Aldo Corzo tendrá un rol secundario y cederá su lugar en el once a Caín Fara, quien dejó grandes impresiones en el amistoso ante Sport Boys y acompañará a Di Benedetto y Riveros en la línea de tres. Mientras tanto, en las bandas, encargados del recorrido en ataque y defensa, estarán Andy Polo y José Carabalí.

Universitario disputó un amistoso ante Sport Boys en su pretemporada.

Por su parte, en el mediocampo, Jesús Castillo es el principal candidato para reemplazar a Rodrigo Ureña y comandar la salida del balón. Del mismo modo, Jairo Concha y Héctor Fértoli apuntan a ser sus acompañantes. El argentino ya ha sumado entrenamientos con el grupo, aunque actualmente se encuentra lesionado.

En el ataque, Álex Valera es considerado indiscutible, mientras que Lisandro Alzugaray se perfila para ser su socio tras su destacado paso por LDU de Quito. Finalmente, los cremas cuentan con variantes importantes en el banquillo, como José Rivera, Sekou Gassama y Martín Pérez Guedes, Anderson Santamaría, entre otros.

Fichajes de Universitario para 2026