¡Atención, Alianza! Colo Colo dio impactante noticia a poco del partido: "Nuestro jugador"
Alianza Lima enfrentará a Colo Colo por la última fecha de la Serie Río de la Plata 2026. Sin embargo, el cuadro del 'Cacique' dio impactante noticia de futbolista.
Alianza Lima se alista para su partido ante Colo Colo en Montevideo por la Serie Río de la Plata 2026. El elenco que dirige Pablo Guede quiere cerrar su participación internacional en este certamen de pretemporada con victoria, por lo que pondrá lo mejor que tiene en busca de una alegría a los aficionados. En medio de ello, se conoció de una noticia del 'Cacique' en relación a un jugador.
Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO por Serie Río de la Plata: pronósticos, horarios y dónde ver
Resulta, que el canterano Daniel Gutiérrez ha sido cedido a Unión La Calera para esta temporada 2026. De esta manera, el cuadro que dirige Fernando Ortiz decidió no tener al defensa para el proyecto deportivo de esta edición local, sabiendo que Colo Colo no clasificó a ningún torneo internacional.
De hecho, este central no estuvo en la convocatoria del pasado duelo de Colo Colo ante Olimpia de Paraguay, en el que igualaron 0-0 en los 90 minutos y que luego sacaron un triunfo desde la tanda de penales por 4-3. Ahora, se enfocan en el choque ante Alianza Lima sin la presencia de su defensa.
"Nuestro jugador y canterano Daniel Gutiérrez parte al club Unión La Calera. Su incorporación será en calidad de préstamo hasta diciembre del 2026. Le deseamos mucho éxito a Daniel en este nuevo desafío de su carrera profesional.", informó Colo Colo en sus redes sociales.
Colo Colo anuncia la cesión de Daniel Gutiérrez a Unión La Calera.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026?
El duelo entre Alianza Lima y Colo Colo por la Serie Río de la Plata se disputa hoy, domingo 18 de enero, a partir de las 19:00 hora peruana (21:00 horas de Chile) con la transmisión de Disney Plus para toda Latinoamérica.
