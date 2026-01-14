- Hoy:
Melgar hace grave denuncia contra árbitros que implica a Alianza: "Las evidencias fueron obvias"
El administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi, sorprendió haciendo revelación sobre sobre la previa del partido contra Alianza Lima por la Liga 1 2025.
¡No se guardó nada! Ricardo Bettocchi explicó que recibió una llamada anónima antes del partido contra Alianza Lima y fue advertido sobre que el partido no se daría de manera justa. Dicho enfrentamiento terminó 2 a 2 y se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva.
A pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que se disputó este cotejo, Ricardo Bettocchi no perdona ni olvida lo ocurrido ante Alianza Lima en su visita a Lima por la Liga 1 2025 en la fecha 17 del Torneo Clausura. El administrador hizo una grave acusación sobre las decisiones arbitrales que habrían favorecido al equipo íntimo.
Melgar hace grave denuncia contra árbitros que favorecen a Alianza
Durante una entrevista con Full Deporte, el administrador del 'dominó' no titubeó dos veces al ser preguntando sobre las declaraciones que brindó Juan Reynoso al término del partido que se disputó contra Alianza.
"Una cosa es lo que ocurre en los torneos y la manipulación que puede haber en ellos, y otra es la selección. Son dos aspectos que se manejan de forma independiente", señaló.
Asimismo, Ricardo Bettocchi también aprovechó para recordar lo que vivió ese día. "El día del partido con Alianza, nos dijeron antes del partido que no se iba a realizar de manera completamente justa. Se nos comunicó claramente antes del encuentro, tanto así que tengo un mensaje a CONAR previo al partido informando que nos acababan de decir esto, que no se iba a jugar de manera justa. Al final, el partido se desarrolló tal cual nos advirtieron. Lo que terminó pasando fue exactamente eso", acotó.
Cabe resaltar que en aquel entonces, Bettocchi optó por mantener el silencio y no reveló más detalles. "Tengo que cuidarme en las cosas que te digo, pero trato de explicarte hasta donde puedo qué fue lo que pasó. Se nos informó esto y después las evidencias durante el juego fueron obvias", sentenció.
¿Qué pasó en el partido entre Alianza Lima vs Melgar?
Aquel encuentro era de alta importancia para ambos equipos. Por parte de Alianza, ocupaba la tercera posición de la tabla acumulada y estaba luchando por escalar de puesto para afrontar los playoffs. Por su parte, Melgar se enfrentaba a su última oportunidad para estar dentro de los primeros cuatro lugares para conseguir la clasificación a la Libertadores.
El partido terminó empatado por 2-2 y minutos después, el equipo de Melgar demostró su descontento con el resultado contra el árbitro Pablo López debido a que cobró un penal a favor de los blanquiazules y un tiro libre que fueron determinantes.
