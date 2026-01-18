0
EN VIVO
Alianza Lima vs. Colo Colo por Serie Río de la Plata
EN DIRECTO
Boca Juniors vs Olimpia amistoso internacional

¡Una pintura! Paolo Guerrero anotó golazo para el 1-0 de Alianza Lima sobre Colo Colo

Paolo Guerrero se convierte en el goleador al anotar el 1-0 para Alianza Lima contra Colo Colo en su tercer partido por la Serie Río de La Plata.

Luis Blancas
Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Colo Colo
Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Colo Colo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima disputa su tercer partido en la Serie Río de La Plata 2026 ante Colo Colo y a través de un golazo anotado por Paolo Guerrero, el cuadro aliancista se pone adelante en el marcador desde Uruguay. El 'Depredador' celebró con gran algarabía su primer gol en el año con la camiseta blanquiazul.

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan EN VIVO HOY por un partido amistoso en la Serie Río de la Plata 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO por Disney Plus Premium: transmisión del partido

Paolo Guerrero anotó golazo para Alianza Lima y vence 1-0 a Colo Colo por la Serie Río de La Plata

A los 32 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero marcó un gol espectacular que puso el marcador 1-0 a favor de Alianza Lima contra Colo Colo en su tercer partido de la Serie Río de La Plata.

El delantero íntimo vio la oportunidad de disparar al arco desde fuera del área del equipo chileno y colocó el balón en el ángulo del portero Fernando De Paul, quien no logró detenerlo.

Video: ESPN

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Colo Colo EN VIVO por Disney Plus Premium: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano