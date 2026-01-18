¡Una pintura! Paolo Guerrero anotó golazo para el 1-0 de Alianza Lima sobre Colo Colo

Alianza Lima disputa su tercer partido en la Serie Río de La Plata 2026 ante Colo Colo y a través de un golazo anotado por Paolo Guerrero, el cuadro aliancista se pone adelante en el marcador desde Uruguay. El 'Depredador' celebró con gran algarabía su primer gol en el año con la camiseta blanquiazul.

Paolo Guerrero anotó golazo para Alianza Lima y vence 1-0 a Colo Colo por la Serie Río de La Plata

A los 32 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero marcó un gol espectacular que puso el marcador 1-0 a favor de Alianza Lima contra Colo Colo en su tercer partido de la Serie Río de La Plata.

El delantero íntimo vio la oportunidad de disparar al arco desde fuera del área del equipo chileno y colocó el balón en el ángulo del portero Fernando De Paul, quien no logró detenerlo.

Video: ESPN