- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Alan Cantero, sondeado por Universitario, reveló por qué fichó por Alianza Lima: "Es..."
Alan Cantero, quien estuvo ligado a Universitario en el último mercado de fichajes, reveló por qué decidió fichar por Alianza Lima tras anotar un golazo ante Colo Colo.
Alan Cantero se ha convertido en un jugador importante en Alianza Lima luego de anotar dos goles en la Serie Río de La Plata 2026 y llega listo para el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, luego de finalizar su encuentro ante Colo Colo fue entrevistado por ESPN y le consultaron por qué fichó por el cuadro blanquiazul tras ser sondeado por Universitario de Deportes.
"Por que siempre lo dije me hizo sentir como en mi casa, Alianza es una familia es humildad por eso me sentí muy cómodo acá", dijo el futbolista ofensivo.
NOTICIA EN DESARROLLO...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90