Paolo Guerrero expresó su emoción por anotar en el triunfo de Alianza Lima: "Muy feliz"

Paolo Guerrero volvió a ser protagonista con la camiseta de Alianza Lima y le respondió a muchos que cuestionaban su renovación por toda la temporada 2026. Es cierto que ha cumplido 42 años, pero sigue anotando y siendo figura. Ahora fue parte de un equipo que jugó bien y cerró su participación en la Serie Río de la Plata con una victoria. Ahora se mostró más que contento.

“Siempre es importante anotar, pero creo que el trabajo del grupo es para resaltar. Creo que los muchachos han entendido a la perfección lo que pide el profe. Muy feliz por el resultado, a continuar trabajando”, comentó Paolo Guerrero tras finalizar el partido. Pablo Guede acertó al darle la confianza de ser titular, a pesar de las críticas.

Paolo Guerrero tendrá la misión de ser uno de los líderes del plantel de Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos. Lejos de tomar el protagonismo reveló que se siente uno más del grupo: “Creo que me siento como uno más del grupo que trata de agregarle ese granito de arena, de estar ahí día a día con los chicos”.

Paolo Guerrero respaldado

Lo bueno es que tiene el respaldo y confianza de Pablo Guede, ya el mismo DT confirmó que buscarán que el 'Depredador' se despida del fútbol con un título con el equipo de sus amores. Ojalá que pueda disputar la temporada de la mejor manera, hasta el momento no ha vuelto a padecer con el tema de las lesiones.

Alianza Lima es el equipo de sus amores

Ha ganado varios títulos a lo largo de su carrera, pero tiene un pendiente con el primer equipo de Alianza Lima. No hay duda de que dará su 200 % para ganar la Liga 1 esta temporada y de paso dejar a Universitario sin la posibilidad de un tetracampeonato. Con el nivel de Paolo Guerrero, será complicado para Guede elegir al '9' titular.