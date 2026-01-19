Alianza Lima cancela amistoso internacional y sorprende a hinchas previo al inicio de Liga 1
¡Sorpresivo! Alianza Lima sorprendió a más de uno luego de cancelar un importante amistoso internacional en medio de sus preparativos para el inicio de la temporada 2026.
Alianza Lima terminó su participación en la Serie Rio de la Plata 2026 con una victoria por 3-2 ante Colo Colo. Los blanquiazules buscan llegar con el mejor nivel para el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. No obstante, en medio de su pretemporada se conoció que la dirección deportiva acaba de descartar un amistoso internacional.
Alianza Lima canceló amistoso internacional previo al inicio de Liga 1
En los últimos días trascendió que Alianza Lima tenía en agenda la realización de un nuevo partido amistoso durante su pretemporada, el cual iba a disputarse frente a Universidad Católica de Ecuador y que representaba una exigente prueba pensando en el arranque de la Liga 1 2026.
No obstante, el periodista Gerson Cuba sorprendió al informar que la directiva blanquiazul optó por descartar dicho compromiso. La decisión responde al poco tiempo disponible para preparar al plantel, considerando la cercanía de la Noche Blanquiazul, además de que el duelo nunca llegó a formalizarse oficialmente.
"Descartado el amistoso entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador por falta de tiempo y porque nunca hubo formalidad", fue la información que compartió el comunicador a través de su cuenta personal de ‘X’.
Cabe señalar que la posibilidad de este enfrentamiento tomó fuerza, ya que el cuadro ecuatoriano llegará al Perú para enfrentar a Sporting Cristal en la presentación de los 'celestes'.
De esta forma, los ‘íntimos’ continuarán con sus trabajos en Matute con la finalidad de recuperarse físicamente, afinar detalles, ganar ritmo futbolístico y enfocarse plenamente en su noche de presentación, donde se medirán ante el Inter de Miami de Lionel Messi el próximo 24 de enero en su estadio de Matute.
Amistosos de Alianza Lima en su pretemporada 2026
- Alianza Lima 1-2 Independiente
- Alianza Lima 1-2 Unión de Santa Fe
- Alianza Lima 3-2 Colo Colo
- Alianza Lima vs Inter de Miami | 24/01/2026
