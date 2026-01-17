Inter Miami se ha convertido en un club ganador desde la llegada de Lionel Messi como su estrella principal. Es por eso que ahora su propietario, Jorge Mas, tiene la gran obsesión de llevar al cuadro estadounidense a la Copa Libertadores y ya están realizando las gestiones ante la Conmebol.

Inter Miami de Lionel Messi cerca de jugar la Copa Libertadores

Mas, quien tuvo una conversación con el Diario Olé de Argentina, reveló que tiene el gran objetivo de llevar a Lionel Messi junto a Inter Miami a la Copa Libertadores y por eso se encuentra conversando con Alejandro Domínguez para su incorporación al certamen sudamericano.

"He tenido conversaciones con la Conmebol y con Alejandro Domínguez para analizar la participación en la Copa Libertadores. Existen precedentes, ya que clubes mexicanos han participado en la Libertadores", mencionó inicialmente.

Para el dirigente de Miami, la inclusión del equipo de Estados Unidos no sería tan ilógica, ya que existen antecedentes donde clubes mexicanos participaron en ediciones anteriores e incluso tuvieron buenas campañas.

"Sé que son temas entre Concacaf y Conmebol, pero creo que el fútbol puede seguir creciendo hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos. Creo que la competencia sería mejor por eso", continuó.

Además, Jorge Mas argumenta que la llegada de su club a la Copa Libertadores junto a Lionel Messi ayudará enormemente a hacer crecer la competición, pero es consciente de que este es un tema entre Concacaf y Conmebol. "Yo creo que los campeones de la MLS y la Liga MX tal vez sean merecedores de un cupo", finalizó ante el Diario Olé.

Clubes mexicanos jugaron la Copa Libertadores

Desde 1998 hasta 2016, clubes mexicanos fueron participantes de la Copa Libertadores y desde 2005 hasta 2008 de la Copa Sudamericana. Si bien todos los equipos de la Liga MX hicieron una buena competición, solo Pachuca se proclamó campeón de la Sudamericana en 2006, por lo que queda en la historia como un momento inigualable.