Universitario presentó al brasileño Miguel Silveira como su flamante refuerzo: "Listo para brillar"

Universitario de Deportes ha oficializado la contratación del atacante brasileño Miguel Silveira de cara a la temporada 2026, en la cual competirá en la Liga 1 y la Copa Libertadores. El equipo merengue ha calificado a su nuevo fichaje como la joya brasileña que llega con el potencial de destacar en el fútbol peruano.

A través de sus redes sociales, Universitario compartió las primeras imágenes del volante ofensivo nacido en Brasil, Miguel Silveira, con la camiseta actual del club merengue. "Listo para brillar con la crema", se puede leer en el Twitter de los de Ate.

El atacante brasileño de 22 años llega al equipo dirigido por Javier Rabanal procedente de Japón, donde disputaba la liga local junto al descendido Albirex Niigata.

Video: Universitario

En el video publicado por Universitario de Deportes se puede ver a Miguel Silveira demostrando sus habilidades en el fútbol, mientras el club lo saluda y le da la bienvenida a través de sus diversos medios.

"La incorporación de Miguel representa una apuesta clara por reforzar el ataque del equipo, sumando a un futbolista joven con experiencia en distintos estilos de juego y mercados competitivos", se lee en el artículo publicado por el mismo club.

¿Por cuánto tiempo fichó Miguel Silveira por Universitario?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Miguel Silveira jugará en Universitario durante todo el 2026, ya que tiene un contrato hasta diciembre para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Clubes de Miguel Silveira antes de llegar a Universitario

Miguel Silveira debutó en el Brasileirao a los 16 años cuando fue promovido al primer equipo de Fluminense. Debido a su gran juego y proyección al futuro, disputó 20 encuentros con el equipo brasileño, donde Arsenal, Tottenham e incluso el Real Madrid lo tenían en la mira para ficharlo.

Sin embargo, este interés no se concretó y Silveira terminó jugando en RB Bragantino del Brasileirao, donde disputó 25 partidos y anotó 2 goles. Tras destacar, tuvo su primera experiencia internacional en el fútbol ruso emigrando al FK Sochi. Allí disputó 32 encuentros y anotó 2 tantos.

Por último, donde no tuvo mucha continuidad fue en Japón, cuando decidió jugar en Albirex Niigata durante todo el 2025; sin embargo, su rendimiento bajó y no disputó bastantes partidos oficiales.