Andy Polar remece el mercado y está a un paso de fichar por mítico club de Liga 1 2026: "Reuniones"

El mercado de pases de la Liga 1 2026 no se detiene y más al estar a un paso de disputarse la primera jornada del Torneo Apertura. En medio de ello, un recordado futbolista ha entrado en el radar de un mítico club. Nos referimos a Andy Polar, muy recordado por ser considerado una de las promesas del fútbol peruano y que se consagró campeón nacional en el 2019 con Deportivo Binacional.

Andy Polar puede jugar la Liga 1 2026

En las últimas horas, el periodista Gustavo Adrianzén reveló que Andy Polar se encuentra en el departamento de Cusco en medio de este libro de pases de nuestro balompié. Ante ello, uno de los equipos que ha puesto la mirada en el atacante de 28 años es Cienciano, quien no solo afrontará la Liga 1, sino la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

No obstante, se vive un debate en la interna de los altos mandos del conjunto cusqueño, ya que hay un sector que está a favor de hacer esfuerzos por la incorporación de Andy Polar, mientras que otro lado no acepta que se integre un futbolista que viene de disputar la Copa Perú en el 2025.

"Andy Polar se encuentra en Cusco. Hay un sector de la dirigencia de Cienciano que está muy interesado en él, y otro muy opuesto. Se espera que hayan reuniones entre el jugador y la directiva, y luego posiblemente con el CT. Polar jugó en Amigos PNP (Copa Perú) el 2025", informó el periodista.

Andy Polar tiene posibilidades de jugar en Cienciano para la Liga 1 2026.

Según el portal "Fuerza Imperial", revelan que desde el entorno de Andy Polar no hay interés del futbolista en regresar a la Liga 1. Sin embargo, está dispuesto a escuchar ofertas para tomar la mejor decisión de cara al inicio del torneo peruano 2026. Horas claves para que se define el regreso de uno de los jugadores que tiene la dicha de ser campeón nacional.

Andy Polar llegó a valer más de medio millón de euros

El extremo Andy Polar fue una de las revelaciones en el fútbol peruano tras su desempeño en las temporadas 2019 y 2020. De hecho, llegó a valer 600 mil euros en su mejor momento profesional, pero luego fue decayendo y ahora no tiene un valor de mercado neto.