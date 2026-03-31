Deportes Tolima presentó a ex Porto para vencer a Universitario en la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué. Por ello, el club colombiano no quiere escatimar esfuerzos y presentó a un futbolista con gran trayectoria que jugó en FC Porto de Portugal: Estamos hablando de Yordan Osorio.

Deportes Tolima presentó a exfutbolista de FC Porto para vencer a Universitario en la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima presentó a Yordan Osorio como su flamante fichaje para disputar la Liga Colombiana y sobre todo la Libertadores 2026 en donde enfrentará en la primera fecha a Universitario.

El club colombiano no desea dejar nada al vacío y apunta a reforzar su zaga defensiva para luego conseguir una victoria ante los cremas que le pueda brindar los primeros tres puntos del Grupo B.

Yordan Osorio fue presentado como nuevo jugador de Deportes Tolima y vencer a Universitario en la Copa Libertadores

“¡Bienvenido a territorio sagrado, Yordan Osorio! Aquí la TRIBU es tu mayor apoyo y el escudo lo es todo. Tu casa ahora es Vinotinto y Oro, y todos juntos lucharemos con furia en cada batalla. Tu talento te trajo hasta aquí, y con tu entrega seguiremos construyendo un legado que trasciende ¡Vamos por todo, guerrero pijao!”, se puede leer en su publicación.

Cabe mencionar que Osorio es un defensor central que ha defendido la selección de Venezuela en 36 ocasiones y ha jugado para distintos clubes internacionales como FC Porto, Zenit, Parma y Tondela.

¿Cómo le fue a Yordan Osorio en Porto?

Yordan Osorio fue futbolista de FC Porto

Yordan Osorio fue prestado y luego comprado de Tondela a FC Porto a inicios del 2018 por un destacado rendimiento como defensor central y su etapa terminó cuando fue vendido a Parma en 2020. Debido a la falta de minutos, ya que solo jugó un partido oficial en la liga portuguesa, fue cedido a otros equipos como Zenit y Vitória de Guimarães.

Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima el próximo martes 7 de abril del 2026 a las 9.00 p. m. desde el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.