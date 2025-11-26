Se fue repentinamente de Universitario y ahora anuncian que firmará como DT de club argentino

En Argentina anunciaron que un reconocido técnico extranjero que dejó Universitario de Deportes estará en el banquillo de un emblemático club de la Liga Profesional por toda la temporada 2026. Nos referimos a Pedro Troglio.

Se fue repentinamente de Universitario y firmará como DT de club argentino

El periodista César Luis Merlo señaló en sus redes sociales que el estratega de 60 años acaba de acordar su continuidad en Banfield del peruano Diego Romero, y lo único que resta para que se oficialice su permanencia en el 'Taladro' es su firma.

"¡Exclusivo! Pedro Troglio seguirá siendo el entrenador de Banfield. Las partes acordaron la renovación de contrato y en los próximos días firmará hasta diciembre de 2026", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Pedro Troglio seguirá como DT de Banfield el 2026

Cabe mencionar que, Pedro Troglio asumió como entrenador del conjunto gaucho en abril de este año, tras su último paso por Instituto. Respecto a sus números el 'Mago' registra oficialmente 5 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.

La labor del estratega fue clave para que el 'Taladro' se aleje de la zona de descenso en la Liga Profesional Argentina 2025. La directiva confía en su trabajo para cumplir los objetivos del club en el 2026.

Pedro Troglio se fue repentinamente de Universitario en el 2018

Pedro Troglio fue DT de Universitario del 2017 al 2018/Foto: LÍBERO

En el 2018, Pedro Troglio renunció al cargo de DT de Universitario de Deportes. El argentino firmó su desvinculación con el cuadro crema, y de esta manera, 'Rulos' le puso fin a tu etapa al mando del elenco merengue por una temporada. Su futuro tras dejar a la 'U' estuvo en Gimnasia y Esgrima La Plata.