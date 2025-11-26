- Hoy:
Se fue repentinamente de Universitario y ahora anuncian que firmará como DT de club argentino
¡Atención! DT que renunció a Universitario de Deportes acaba de definir su futuro y firmará contrato por una temporada con un histórico equipo argentino. ¿Quién es?
En Argentina anunciaron que un reconocido técnico extranjero que dejó Universitario de Deportes estará en el banquillo de un emblemático club de la Liga Profesional por toda la temporada 2026. Nos referimos a Pedro Troglio.
PUEDES VER: Raúl Fernández se rindió ante flamante incorporación de Universitario para el 2026: "Me gusta"
Se fue repentinamente de Universitario y firmará como DT de club argentino
El periodista César Luis Merlo señaló en sus redes sociales que el estratega de 60 años acaba de acordar su continuidad en Banfield del peruano Diego Romero, y lo único que resta para que se oficialice su permanencia en el 'Taladro' es su firma.
"¡Exclusivo! Pedro Troglio seguirá siendo el entrenador de Banfield. Las partes acordaron la renovación de contrato y en los próximos días firmará hasta diciembre de 2026", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Pedro Troglio seguirá como DT de Banfield el 2026
Cabe mencionar que, Pedro Troglio asumió como entrenador del conjunto gaucho en abril de este año, tras su último paso por Instituto. Respecto a sus números el 'Mago' registra oficialmente 5 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.
La labor del estratega fue clave para que el 'Taladro' se aleje de la zona de descenso en la Liga Profesional Argentina 2025. La directiva confía en su trabajo para cumplir los objetivos del club en el 2026.
Pedro Troglio se fue repentinamente de Universitario en el 2018
Pedro Troglio fue DT de Universitario del 2017 al 2018/Foto: LÍBERO
En el 2018, Pedro Troglio renunció al cargo de DT de Universitario de Deportes. El argentino firmó su desvinculación con el cuadro crema, y de esta manera, 'Rulos' le puso fin a tu etapa al mando del elenco merengue por una temporada. Su futuro tras dejar a la 'U' estuvo en Gimnasia y Esgrima La Plata.
