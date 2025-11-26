Henry Quinteros lanza dura crítica a Fossati sobre su futuro en Universitario: "No llegaron a un acuerdo"

Jorge Fossati es uno de los entrenadores más exitosos de Universitario, no solamente por haber conquistado el tricampeonato, sino también porque ha logrado consolidar el equipo en gran medida a nivel competitivo, tanto nacional como internacionalmente. Para el 2026, se buscaría contar con su liderato en el plantel, pero la situación con su contrato se habría complicado.

En Universitario se está trabajando para la renovación de la gran mayoría de los futbolistas, pero parte del eje principal también es Jorge Fossati. El 'Nono' todavía tiene contrato con Universitario de Deportes hasta el 2026, pero no estaría del todo cómodo con la nueva directiva, ya que, recordemos, él firmó cuando Jean Ferrari era parte de la institución.

Henry Quinteros pone en duda la continuidad de Fossati en Universitario

El exfutbolista de Alianza Lima, Henry Quinteros, no se guardó nada y habló fuerte y claro sobre la situación de Jorge Fossati en Universitario alegando que no se ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva del club crema.

"Para mí, él está sintiendo que está por encima del club. Puede pensar que fue quien armó el tricampeonato y por eso hace esas declaraciones. De repente ya tuvo una reunión con la dirigencia y no llegaron a un acuerdo", señaló Quinteros para el programa de 'Desmarcados'.

Jorge Fossati evidencia su malestar en Universitario

Las últimas declaraciones de Jorge Fossati han causado revuelo en el mundo de Universitario. Cuando se creía que todo estaba en orden en el club, de pronto, el 'Nono' evidenció su malestar con las decisiones que se tomarían en un futuro.

"Si esta temporada fue buena, el 2026 debe ser mejor. Para ello, las autoridades del club deben trazar un plan para que haya sintonía. Han ocurrido cosas que quiero tener claras para decidir si continúo. Si llega un jugador es porque yo dije que sí; de lo contrario, me voy", sostuvo.