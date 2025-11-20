¿Joao Grimaldo será el flamante fichaje de Universitario para la próxima temporada? Esto se sabe

No es un secreto que para el 2026, Universitario reforzará su ofensiva. El objetivo del club es el tetracampeonato de la Liga 1 y superar los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ello, quieren conformar un plantel altamente competitivo.

En las últimas horas, surgió el rumor de que Joao Grimaldo está negociando con Universitario. Sin embargo, Gustavo Peralta indicó en L1 MAX que es falso. No hay nada entre la U y el atacante de 22 años.

Joao Grimaldo no es opción en Universitario

Explicó que el pase de Joao Grimaldo le pertenece a Sporting Crista y será complicado que el conjunto celeste ceda a su gran talento a un rival directo.

Fichajes de Universitario para el 2026

Universitario aún no tiene cerrado con ningún jugador. Álvaro Barco se reunirá con Jorge Fossati para cristalizar las opciones y ultimar detalles para la próxima temporada. La conversación se realizará después del partido contra Los Chankas.

Nombres como Abel Hernández (delantero uruguayo), Pedro Gallese y Álvaro Ampuero surgieron como rumores, pero aún no hay nada oficial.