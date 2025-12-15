- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Cuesta 450 mil euros y señaló que firmó con Alianza Lima hasta finales de 2026: "No quiero..."
El futbolista será parte de Alianza Lima en la próxima temporada y ya se hizo una promesa para lo que viene en 2026.
Alianza Lima es la noticia del día debido al anuncio del fichaje de Luis Ramos, el delantero peruano acordó su llegada por las próximas tres temporadas y es parte del plantel con miras a la temporada 2026. El club blanquiazul poco a poco va armando el nuevo equipo, el mismo que contará con jugadores que han disputado esta última campaña.
Uno de ellos es el volante Jesús Castillo, que confirmó que tiene contrato hasta finales de la temporada 2026 y seguirá siendo parte de Alianza Lima, al menos un año más. Este año fue noticia porque no era tomado en cuenta por Néstor Gorosito, pero apareció en las últimas fechas y fue de gran ayuda cuando se le necesitó. Es uno de los favoritos de la hinchada.
“Yo todavía tengo contrato para todo el 2026. Solo pienso en Alianza, mi idea es poder mantenerme en el equipo y luchar el siguiente año para poder salir campeón. No quiero irme sin campeonar”, expresó Castillo. Es de conocimiento público que es hincha de Alianza Lima y su único deseo es sumar su grano de arena para levantar el título de la Liga 1. Su llegada se dio en la temporada 2023.
Jesús Castillo se queda en Alianza Lima / Fuente: Romano Torres
El valor de Jesús Castillo
Ojalá Jesús Castillo no tenga tan mala suerte de que cuando llegue el nuevo DT, Pablo Guede, le 'baje el dedo'. De no ser considerado, a pesar de tener contrato, podría irse a préstamo a otro club por el tiempo que dure su vínculo. Esto sería por todo el 2026. Otro dato es que, según Transfermarkt, el volante tiene un valor de 450 mil euros a sus 29 años.
Los nuevos refuerzos de Alianza Lima
Primero fue anunciado el DT argentino Pablo Guede, luego el volante Jairo Vélez y por último, el delantero Luis Ramos. Alianza Lima quiere reforzar su plantel y hacerlo mucho más competitivo. Para este proceso ha tenido que decirle adiós a jugadores como Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos y hasta Guillermo Enrique. En los próximos días habrán novedades sobre el tema de los fichajes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90