¡Atención, Alianza! Presidente de la FIFA pide potentes sanciones contra Independiente y U de Chile

El partido entre Independiente vs Universidad de Chile quedó marcado por un trágico episodio del fútbol sudamericano, luego de que hinchas de ambas escuadras protagonizaran graves enfrentamientos que obligaron a suspender el encuentro y dejaron un saldo de varios fallecidos. Ante lo ocurrido, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, exigió sanciones ejemplares contra ambos clubes.

Mediante su cuenta de Instagram, el presidente de la FIFA emitió un comunicado en el que condenó los actos de violencia registrados en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Argentina, los cuales empañaron lo que debía ser un emocionante partido que definiría al rival de Alianza Lima en los cuartos de final.

En otro párrafo, Gianni Infantino recalcó que la violencia no debería estar ligada al deporte. "La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo", señaló.

Asimismo, Infantino aseguró que se encuentra del lado de las víctimas de estos lamentables episodios y pidió a la Conmebol aplicar serias sanciones contra los responsables. “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, finalizó.

Gianni Infantino exigió sanciones por lo ocurrido en el Independiente vs U de Chile.

¿Qué sanciones podría imponer Conmebol contra Independiente y U de Chile?

De acuerdo con información de la prensa internacional, la Conmebol estaría evaluando lo sucedido y esperará los descargos de ambos clubes para poder emitir una decisión final. No obstante, se contemplan las posibles consecuencias de estos violentos hechos:

Ambos clubes podrían ser expulsado de la Copa Sudamericana.

Multas económicas para ambos clubes.

Cierre del estadio por 8 partidos.

Exclusión de torneos Conmebol por un año.

Alianza Lima podría salir beneficiado en la Copa Sudamericana

A pesar de lo lamentable y repudiable del hecho, Alianza Lima podría verse beneficiado. En caso ambos equipos sean eliminados del torneo, los blanquiazules avanzarían automáticamente a semifinales, quedando a un solo paso de la gran final.

Además, esto representaría un menor desgaste físico para los jugadores, por lo que afrontarían las semifinales más descansados y les permitiría concentrarse en recuperar terreno en la Liga 1.