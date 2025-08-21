0
Universitario vs. Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores

Figura de U. Católica dio fuerte comentario tras eliminación ante Alianza Lima: "Descenso..."

Daykol Romero, futbolista de U. Católica de Ecuador no se guardó nada y lanzó un contundente mensaje tras la dura derrota frente a Alianza Lima en el Atahualpa de Quito.

Futbolista de U. Católica de Ecuador habló categóricamente tras derrota ante Alianza Lima en Quito
Futbolista de U. Católica de Ecuador habló categóricamente tras derrota ante Alianza Lima en Quito
Universidad Católica de Ecuador no pudo hacerse fuerte de local y cayó derrotado 2-1 ante Alianza Lima en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ahora, el 'Camaratta' deberá concentrarse en la LigaPro, donde tendrán un duelo crucial contra Técnico Universitario.

Figura de U. Católica de Ecuador lanzó rotundo mensaje tras derrota ante Alianza Lima

Daykol Romero, lateral derecho del 'Trencito Azul' se pronunció al término del compromiso y lamentó haber quedado eliminado frente a los íntimos en casa. Al respecto, señaló que el equipo tendrá que recuperarse rápidamente con el objetivo de poder asegurar su clasificación al hexagonal del torneo ecuatoriano.

Alianza Lima ganó 2-1 a U. Católica de Ecuador en el Atahualpa de Quito

"Tristes la verdad, pero si no nos reponemos, vamos a terminar peleando el descenso. Esto es fútbol, vivimos de esto pero tenemos que darle vuelta a la página porque el domingo tenemos otra final y queremos meternos dentro del primer hexagonal", sostuvo el futbolista de 24 años.

Además, Romero también destacó la experiencia de gran parte del plantel de Alianza Lima, ya que tenían conocimiento sobre en qué instante igualar las acciones, y también remontar el marcador. En esa misma línea, el lateral hizo una autocrítica y agregó que al grupo le faltó ser más efectivo en ambos encuentros.

"La jerarquía te da eso, saber manejar los tiempos, en cuándo golpear, en qué momento frenar o meterte atrás. Siento que no fueron mejores que nosotros; en nuestro caso no fuimos contundentes ni aquí ni allá y eso fue lo que definió la serie", finalizó el defensa de U. Católica de Ecuador.

Próximo partido de U. Católica de Ecuador en la LigaPro 2025:

Universidad Católica de Ecuador tendrá que volver a la acción en la LigaPro 2025 este domingo 24 de agosto ante Técnico Universitario por una nueva jornada del campeonato local. Según la programación el duelo se jugará a las 18:00 horas locales de Perú en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. De momento, el 'Camaratta' marcha en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 36 unidades.

