Galván dio rotundo comentario sobre Burlamaqui tras eliminación de Alianza Lima: "Te crees..."

La Universidad de Chile eliminó a Alianza Lima de la Copa Sudamericana tras vencerlo por 2 a 1 en Coquimbo en el duelo de vuelta de los cuartos de final. Esto provocó que varios personajes del fútbol peruano salieran al frente para enviar un mensaje contundente y buscar a los responsables de esta derrota. Uno de ellos fue el actual comunicador y exjugador de Universitario, Carlos Galván, quien criticó a Alessandro Burlamaqui.

Carlos Galván dio rotundo comentario sobre Alessandro Burlamaqui tras bajo rendimiento ante U. de Chile

A través de su programa en A Presión, Galván explicó por qué Alianza no pudo conseguir la clasificación a las semifinales de la Sudamericana y en su análisis señaló como principal responsable a Néstor Gorosito por alinear a Burlamaqui, a quien criticó sin contemplaciones y lo calificó de manera contundente.

Video: A presión

"Es toda de 'Pipo' por la formación del equipo. Lo dijimos antes: tenía que jugar con dos volantes en el medio porque le comieron siempre ese sector. Burlamaqui, con cuatro partidos en primera división, ya siendo citado a la selección —que fue un error fatal porque te cambia la cabeza y te crees más de lo que eres— demostró en un partido tan trascendente, que no lo es", afirmó.

Los comentarios de Carlos Galván sobre Alessandro Burlamaqui se explican como un análisis por su bajo rendimiento y por no cumplir las expectativas del exjugador, ya que, según él, el principal error de Gorosito fue no reforzar la zona media con volantes defensivos y se equivocó al colocar al peruano que jugó en España.

Por otro lado, el 'Negro' Galván también tuvo la oportunidad de brindarle a Néstor Gorosito un once que creía que podía darle pelea a U. de Chile en la definición por los cuartos de final.

"Para mí, debió ser un 4-2 con Aquino y Gaibor, y adelante pon a Ceppelini o Cantero, el que te guste. Yo dije Cantero para jugar por la contra, con Castillo, con Quevedo y con Barco. Para mí, ese hubiera sido el equipo ideal, por eso tuvo una mala lectura, y en el segundo tiempo lo demostró", acotó.