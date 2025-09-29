Juan Jayo expone los errores de Alianza Lima en el Clausura: "No puedes apuntar más..."

Juan Jayo Legario es un emblemático jugador del fútbol peruano, pero también es una figura recordada por los hinchas de Alianza Lima. Después de tantas alegrías que regaló a los blanquiazules, ahora tiene una visión diferente sobre cuáles deben ser las prioridades del club.

Durante los últimos meses, Alianza Lima le ha sabido regalar a su hincha varios momentos muy emocionantes a nivel internacional, pero esto podría restar importancia cuando se descuida el torneo local, según explicó el mismísimo Juan Jayo. El exfutbolista de 52 años explicó cuál fue la debilidad y los errores que cometieron los íntimos este 2025.

Juan Jayo expone debilidades de Alianza Lima

Las malas decisiones de Alianza Lima y Néstor Gorosito le han pasado factura en esta época de la temporada. Después de quedar fuera de la Copa Sudamericana 2025, los íntimos pusieron todas sus esperanzas en el Torneo Clausura; sin embargo, tras perder ante Cienciano, ya no se pueden permitir dejar más puntos y la situación empeora si es que Universitario de Deportes sigue sumando en la tabla de posiciones.

"El descuidarlo definitivamente. No puedes descuidar un torneo local muchas veces intentando darl edescanso y apuntando más a un torneo internacional. Le ha pasado en Sullana cuando iban ganando y empezó a cambiar. Así no se puede pelear un campeonato, es imposible, cediendo puntos de locales", explicó el exjugador de Alianza Lima.

Para Jayo, Alianza Lima debe empezar a retomar el ritmo y pensar en cómo afrontar los próximos partidos a falta de pocas fechas para el cierre de temporada. Para ello, los jugadores deben ser los encargados de solventar esta situación. "Lo peor que sigue pasando es que hay partido seguidos, no da tiempo para recuperarse. Depende simplemente de los jugadores el salir de esta situación. Tienen que ganar todos los partidos que vengan", agregó.