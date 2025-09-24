Exseleccionado peruano destacó a la U de Chile por encima de Alianza Lima: "Lo veo mejor..."

Roberto 'El Chorri' Palacios habló sobre el rendimiento de Alianza Lima y aunque quiere que el equipo peruano pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, también destacó la labor de la Universidad de Chile. El partido se juega este jueves 25 de septiembre y definirá a equipo que logre el pase a la siguiente etapa.

Alianza Lima busca hacer historia y clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana para sumar un nuevo hito en el club, así como llevarse un jugoso premio monetario que ayudará para seguir sumando incorporaciones de cara a la siguiente temporada.

El Chorri Palacios elogia a la U de Chile

En una entrevista exclusiva en el portal de RedGol, el ídolo de Sporting Cristal destacó al equipo de Gustavo Álvarez antes del encuentro decisivo entre Alianza Lima y la U de Chile. "En el juego colectivo veo mejor a la Universidad de Chile", reveló.

El Chorri Palacios es uno de los futbolistas peruanos más recordados por su exitosa carrera profesional y aunque se identifica con Sporting Cristal, siempre mostró su apoyo por otros equipos peruanos que buscan consagrarse a nivel internacional.

Roberto Palacios habla sobre equipo peruano.

"Como peruanos, esperamos que a Alianza le vaya bien allá, que juegue bien, que saque un resultado de forma inteligente. Porque al frente tendrá un equipo que me gustado mucho cómo se desenvuelve, cómo sale, cómo juega. A la U le puede costar con un equipo cerrado y que tiene jugadores rápidos como Castillo o Quevedo. Allí, Alianza podría sacar provecho", agregó sobre las ventajas que podría sacar el equipo blanquiazul.