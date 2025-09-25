Alianza Lima y sus posibles pateadores de penales si hay empate ante U de Chile

Alianza Lima y Universidad de Chile definirán al último semifinalista de la Copa Sudamericana en Coquimbo. Tras el 0-0 de la ida, otro empate en los 90 minutos forzará una dramática tanda de penales. ¿Quiénes serían los ejecutores en el cuadro blanquiazul?

Podríamos tomar como referencia la definición ante Boca Juniors en Fase 2 de la Copa Libertadores. De los cinco pateadores en La Bombonera, dos no están disponibles: Erick Noriega fue vendido a Gremio y Pablo Lavandeira se está recuperando de una fuerte lesión.

De estar en el campo, deberían repetir Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Fernando Gaibor, quienes mostraron mucha templanza en Buenos Aires. ¿Quiénes podrían sumarse a esta lista?

Alianza Lima eliminó por penales a Boca Juniors en Libertadores.

Hernán Barcos es el especialista. Desde su llegada en 2021 a La Victoria, se ha encargado de los remates desde los 12 pasos y solo ha fallado dos. Si se mantiene en juego todo el tiempo reglamentario, es fijo en la lista de pateadores.

Otro que podría apuntarse es Sergio Peña, quien ha cobrado penales en clubes del extranjero. A su regreso a Alianza Lima ya pateó dos, uno lo marcó y el otro lo falló, aunque convirtió en el rebote.

Eryc Castillo cobró un penal con los victorianos: fue en la primera fecha del Apertura, para cerrar la goleada 3-0 ante Cusco FC en Matute. También anotó en una definición por penales con Barcelona SC en Copa Libertadores 2022 ante Montevideo City Torque.

En el banco de suplentes estará Pablo Ceppelini, quien en Atlético Nacional era encargado de los disparos desde los 11 metros y con los íntimos convirtió uno frente a Ayacucho FC en el Clausura.

Guillermo Viscarra, garantía en la portería

En la recordada definición ante Boca Juniors por Fase 2, Guillermo Viscarra fue el héroe al atajar el quinto penal pateador por Alan Velasco en La Bombonera.