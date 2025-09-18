0
EN DIRECTO
Previa del Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana
EN VIVO
Liga de Quito vs. Sao Paulo por Copa Libertadores

Marcos López se lució con magistral pase que terminó en gol de Copenhague por Champions League

El peruano Marcos López brilla en la Champions League con camiseta de Copenhague tras una gran asistencia que finalizó en golazo sobre Leverkusen.

Erickson Acuña
Marcos López apareció así en el Copenhague vs Leverkusen.
Marcos López apareció así en el Copenhague vs Leverkusen. | ESPN | Composición: Líbero
COMPARTIR

Copenhague de Marcos López enfrentó a Bayer Leverkusen por la fase liga de la Champions League en el Parken Stadion de Dinamarca. El peruano, quien inició el partido de titular, tuvo mucha participación del juego y fue parte de uno de los goles que desató la algarabía de los hinchas en las tribunas. 

Barcelona vs. Newcastle juegan EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.

PUEDES VER: ¡Con suspenso! Barcelona venció 2-1 a Newcastle en su debut por la UEFA Champions League

Cabe mencionar que el lateral es el único futbolista nacional disputando este torneo de la UEFA, siendo uno de los elementos inamovibles para el entrenador Jacob Neestrup. Precisamente, este jueves tuvo una nueva aparición en la escena del gol, tal como pudo verse en la transmisión del partido.

Transcurría el minuto 85 y el compromiso estaba 1-1, hasta que Marcos López tuvo claridad para abrir la cancha. El peruano participó así de la jugada previa que terminó en gol de Robert, quien de un cabezazo mandó el esférico al fondo luego de una buena combinación entre sus compañeros.

No obstante, el empate 2-2 llegó poco después debido a un autogol de Pantelis Hatzidiakos, marcador que no se movería. Pese a ello, el exfutbolista de Sporting Cristal dejó buenas impresiones de cara a lo que viene el futuro para Copenhague que se ilusiona con llegar lejos en la Champions League.

Próximo partido de Copenhague en la Champions League

Luego de empatar en el Parken Stadion de Dinamarca, Copenhague de Marcos López volverá a tener acción en la Champios League cuando enfrente la próxima fecha a Qarabag, el próximo miércoles 1 de octubre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y dónde ver

  2. Canal confirmado para ver partido de Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano