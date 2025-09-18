Marcos López se lució con magistral pase que terminó en gol de Copenhague por Champions League

Copenhague de Marcos López enfrentó a Bayer Leverkusen por la fase liga de la Champions League en el Parken Stadion de Dinamarca. El peruano, quien inició el partido de titular, tuvo mucha participación del juego y fue parte de uno de los goles que desató la algarabía de los hinchas en las tribunas.

Cabe mencionar que el lateral es el único futbolista nacional disputando este torneo de la UEFA, siendo uno de los elementos inamovibles para el entrenador Jacob Neestrup. Precisamente, este jueves tuvo una nueva aparición en la escena del gol, tal como pudo verse en la transmisión del partido.

Transcurría el minuto 85 y el compromiso estaba 1-1, hasta que Marcos López tuvo claridad para abrir la cancha. El peruano participó así de la jugada previa que terminó en gol de Robert, quien de un cabezazo mandó el esférico al fondo luego de una buena combinación entre sus compañeros.

No obstante, el empate 2-2 llegó poco después debido a un autogol de Pantelis Hatzidiakos, marcador que no se movería. Pese a ello, el exfutbolista de Sporting Cristal dejó buenas impresiones de cara a lo que viene el futuro para Copenhague que se ilusiona con llegar lejos en la Champions League.

Próximo partido de Copenhague en la Champions League

Luego de empatar en el Parken Stadion de Dinamarca, Copenhague de Marcos López volverá a tener acción en la Champios League cuando enfrente la próxima fecha a Qarabag, el próximo miércoles 1 de octubre.