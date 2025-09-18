- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
Marcos López se lució con magistral pase que terminó en gol de Copenhague por Champions League
El peruano Marcos López brilla en la Champions League con camiseta de Copenhague tras una gran asistencia que finalizó en golazo sobre Leverkusen.
Copenhague de Marcos López enfrentó a Bayer Leverkusen por la fase liga de la Champions League en el Parken Stadion de Dinamarca. El peruano, quien inició el partido de titular, tuvo mucha participación del juego y fue parte de uno de los goles que desató la algarabía de los hinchas en las tribunas.
PUEDES VER: ¡Con suspenso! Barcelona venció 2-1 a Newcastle en su debut por la UEFA Champions League
Cabe mencionar que el lateral es el único futbolista nacional disputando este torneo de la UEFA, siendo uno de los elementos inamovibles para el entrenador Jacob Neestrup. Precisamente, este jueves tuvo una nueva aparición en la escena del gol, tal como pudo verse en la transmisión del partido.
Transcurría el minuto 85 y el compromiso estaba 1-1, hasta que Marcos López tuvo claridad para abrir la cancha. El peruano participó así de la jugada previa que terminó en gol de Robert, quien de un cabezazo mandó el esférico al fondo luego de una buena combinación entre sus compañeros.
No obstante, el empate 2-2 llegó poco después debido a un autogol de Pantelis Hatzidiakos, marcador que no se movería. Pese a ello, el exfutbolista de Sporting Cristal dejó buenas impresiones de cara a lo que viene el futuro para Copenhague que se ilusiona con llegar lejos en la Champions League.
Próximo partido de Copenhague en la Champions League
Luego de empatar en el Parken Stadion de Dinamarca, Copenhague de Marcos López volverá a tener acción en la Champios League cuando enfrente la próxima fecha a Qarabag, el próximo miércoles 1 de octubre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50