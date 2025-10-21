Las 7 bajas confirmadas del FC Barcelona para enfrentar a Olympiacos por la Champions League

Al FC Barcelona los problemas de las lesiones no lo dejan en paz. El equipo dirigido por Hansi Flick no podrá contar con siete jugadores habituales para realizar su juego contra Olympiacos. En medio de la lucha por el primer lugar en LaLiga, los culés buscan afianzarse una vez más como locales.

En medio de las dudas que ha generado el rendimiento de ciertos jugadores, a esto también hay que sumarle que el FC Barcelona no podrá contar con piezas fundamentales para el partido ante Olympiacos por la UEFA Champions League. El equipo catalán sumó ganó un partido y perdió otro, por lo que suma apenas 3 puntos en la competición.

Bajas del Barcelona para enfrentar al Olympiacos

El FC Barcelona se enfrentará a un viejo conocido en la UEFA Champions League. Después de casi 10 años, Barcelona y Olympiacos se vuelven a ver las caras en la misma competición. Ambos equipos llegan a este encuentro con sensibles bajas que podrían impactar en su juego y en el resultado final.

Por parte del FC Barcelona, las bajas son de: Christensen, Joan García, Gavi, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha y ter Stegen. Todas son por lesiones, a excepción de Christensen que está enfermo. Por parte del Olympiacos, la lesión en la pantorilla de Rodinei le impedirá estar en el encuentro.

Bajas de Barcelona para la Champions League.

¿A qué hora y cuándo juega el Barcelona vs. Olympiacos?

El partido entre Barcelona vs Olympiacos se estará jugando el 21 de octubre desde las 11:45 a.m. (hora peruana). Se espera que para este partido, Hansi Flick repita el once titular ante el Girona con Pedr, Rashford, Lamine, Cubarsí y de Jong.