- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿A qué hora juega AS Mónaco vs. Tottenham Hotspur y dónde ver EN VIVO la Champions League?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre AS Mónaco vs, Tottenham por la Fase de Liga de la Champions League, este miércoles 22 de octubre.
Este miércoles 23 de octubre se enfrentarán AS Mónaco vs. Tottenham Hotspur por la fecha número 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en el Estadio Luis II. Por ello, te brindamos a continuación el horario del partido internacional y también en qué canal podrás ver la transmisión dependiendo el país en el que te encuentres viviendo.
PUEDES VER: Denuncian a Luis Advíncula por ocasionar accidente de auto: muestran video e intento de fuga
¿A qué hora juega Mónaco vs. Tottenham?
Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 13.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay: 16.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Mónaco vs. Tottenham?
La transmisión del partido entre Mónaco vs, Tottenham por la Champions League, torneo de clubes más importante de Europa, será mediante la señal de ESPN para todo Sudamérica. Asimismo, podrás disfrutar del compromiso totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming.
Mónaco vs. Tottenham: posibles alineaciones
Mónaco: Kohn; Kehrer, Dier, Salisu; Coulibaly, Teze, Diatta, Vanderson; Akliouche, Ansu Fati y Balogun.
Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Danso, Micky van de Ven, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall; Odobert, Richarlison y Brennan Johnson.
¿Cómo llegan Mónaco y Tottenham?
Mónaco llega de perder 4-1 con Brujas de Bélgica y de igualar 2-2 con Manchester City en condición de local, por lo que se ubica en la vigésimo octava casilla con solo 1 punto y sin victorias. Por su parte, Tottenham marcha décimo segundo con 4 unidades gracias a su triunfo 1-0 sobre Villarreal y su empate 2.2 con F.K. Bodø/Glimt en condición de visitante.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50