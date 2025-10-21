0
América vs. Puebla EN VIVO ONLINE por TUDN
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿A qué hora juega AS Mónaco vs. Tottenham Hotspur y dónde ver EN VIVO la Champions League?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre AS Mónaco vs, Tottenham por la Fase de Liga de la Champions League, este miércoles 22 de octubre.

Francisco Esteves
AS Mónaco vs. Tottenham Hotspur por la Champions League.
AS Mónaco vs. Tottenham Hotspur por la Champions League. | Foto: Composición Líbero.
Este miércoles 23 de octubre se enfrentarán AS Mónaco vs. Tottenham Hotspur por la fecha número 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en el Estadio Luis II. Por ello, te brindamos a continuación el horario del partido internacional y también en qué canal podrás ver la transmisión dependiendo el país en el que te encuentres viviendo.

¿A qué hora juega Mónaco vs. Tottenham?

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 13.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay: 16.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Mónaco vs. Tottenham?

La transmisión del partido entre Mónaco vs, Tottenham por la Champions League, torneo de clubes más importante de Europa, será mediante la señal de ESPN para todo Sudamérica. Asimismo, podrás disfrutar del compromiso totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming.

Mónaco vs. Tottenham: posibles alineaciones

Mónaco: Kohn; Kehrer, Dier, Salisu; Coulibaly, Teze, Diatta, Vanderson; Akliouche, Ansu Fati y Balogun.

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Danso, Micky van de Ven, Spence, Sarr, Bentancur, Bergvall; Odobert, Richarlison y Brennan Johnson.

¿Cómo llegan Mónaco y Tottenham?

Mónaco llega de perder 4-1 con Brujas de Bélgica y de igualar 2-2 con Manchester City en condición de local, por lo que se ubica en la vigésimo octava casilla con solo 1 punto y sin victorias. Por su parte, Tottenham marcha décimo segundo con 4 unidades gracias a su triunfo 1-0 sobre Villarreal y su empate 2.2 con F.K. Bodø/Glimt en condición de visitante.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

