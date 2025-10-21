- Hoy:
¿A qué hora juega Eintracht Frankfurt vs Liverpool y dónde ver EN VIVO Champions League?
Transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS del partido Eintracht Frankfurt vs Liverpool EN DIRECTO hoy por fase liga de la Champions League.
La Champions League continúa con una nueva fecha de la fase liga en el que Eintracht Frankfurt vs Liverpool se enfrentan en el Deutsche Bank Park. El encuentro de este miércoles 22 de octubre promete muchas emociones entre ambos equipos, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas de la transmisión.
¿A qué hora juega Eintracht Frankfurt vs Liverpool?
En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Eintracht Frankfurt vs Liverpool por fase liga de la Champions League 2025-2026:
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.
- México: 1.00 p. m.
- Estados Unidos: 3.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.00 p. m. (Los Ángeles)
- España: 9:00 p. m.
¿Dónde ver Eintracht Frankfurt vs Liverpool EN VIVO y EN DIRECTO?
Para poder ver el partido Eintracht Frankfurt vs Liverpool EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fase liga de la Champions League 2025-2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Colombia
- Brasil : Zapping, Claro TV+Max Brazi, lSky+Vivo PlaySpace Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN3 Colombia
- México: Max Mexico, Amazon Prime Video
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN3 Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Colombia
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 5
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN3 Colombia
- EE. UU.: Paramount+TUDN.com, Univision NOWTUDN App, Amazon Prime Video, ViXTUDN USAUniMás
- Venezuela: Disney+ Premium Surinter, ESPN3 Colombia
