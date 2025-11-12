¡Oficial! Wilder Cartagena firma por histórico club para el 2026: "En casa"

De último momento, se conoció el futuro de Wilder Cartagena, ex Alianza Lima y seleccionado peruano, tras finalizar contrato con Orlando City de la MLS. Como se recuerda, el volante finalizaba vínculo con el cuadro 'violeta', por lo que se esperaba que tenga el mismo destino que Pedro Gallese.

Wilder Cartagena estampa su firma con club para todo el 2026

Si bien un peruano dejó Orlando City como Pedro Gallese, en este caso el elenco de la MLS decidió apostar nuevamente por nuestro compatriota y ofrecerle un contrato de renovación por todo el 2026. Por si fuera poco, hay una opción de extender el vínculo hasta el 2027, por lo que todo dependerá del rendimiento del jugador de 31 años.

"Wilder se queda en casa. Hemos firmado un nuevo contrato de un año con el centrocampista Wilder Cartagena, hasta la temporada 2026, con opción del club para 2027", informó Orlando City.

Wilder Cartagena firma renovación por todo el 2026.

Wilder Cartagena se pronuncia tras renovar con Orlando City

En primera instancia, el exfutbolista de Alianza Lima escribió en redes sociales como respuesta a la publicación de Orlando City sobre su renovación. "¡Gracias, Dios! Ahora a prepara el 2026", manifestó el volante nacional.

Posterior a ello, Cartagena decidió enviar un video a todos los seguidores de Orlando City por todo el respaldo que le han dado. Sabe que el mediocampista ha sufrido lesiones y se ha perdido compromisos claves de la temporada, pero espera entrenar arduamente para devolver ese aprecio.

"Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles el cariño que me han brindado durante este año tan difícil. Estoy muy feliz de continuar en esta hermosa ciudad y en este hermoso club. Estoy seguro de que la próxima temporada será mucho mejor. Trabajaré muy duro para devolverles todo el cariño que me han dado, tanto dentro como fuera de la cancha. ¡Nos vemos la próxima temporada! ¡Vamos Orlando!", expresó en redes sociales.

(VIDEO: Orlando City)