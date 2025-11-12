Pedro Gallese dejó categórico mensaje tras insólito blooper en el Perú vs Rusia: "La actitud..."

La selección peruana logró un valioso empate ante Rusia por un amistoso internacional, un resultado que les dará una motivación para el siguiente encuentro. No obstante, uno de los señalados fue Pedro Gallese, quien cometió un insólito blooper que terminó conllevando al primer gol del combinado ruso en el partido. Tras el pitazo final, el 'Pulpo' se pronunció y dejó un categórico mensaje sobre el partido.

De manera inexplicable, uno de los jugadores más seguros de la ‘Bicolor’ cometió un error clave. Pedro Gallese se confió en una salida desde el fondo y, a los 18 minutos, perdió el balón ante la presión rival, lo que permitió que Aleksandr Golovin anotara el primer tanto para Rusia.

Al finalizar el encuentro, los futbolistas se dirigieron a los vestuarios y Gallese brindó declaraciones para el área de prensa de la selección peruana. El portero fue duramente criticado por los hinchas tras su fallo, aunque prefirió no referirse directamente al tema y optó por destacar el esfuerzo colectivo.

Video: Selección Peruana

"El empate es muy positivo, tuvimos un largo viaje y muy poco tiempo de descanso. La actitud siempre va a estar por la selección y esto es un pasito que estamos dando", mencionó el guardameta nacional.

Pese al error, el 'Pulpo' logró recomponerse y mostró seguridad con el pasar de los minutos. En el segundo tiempo fue determinante, protagonizando dos atajadas cruciales que impidieron que Rusia ampliara el marcador.

Así fue el blooper de Pedro Gallese en el Perú vs Rusia

Pedro Gallese valoró el apoyo de los hinchas

De igual manera, el arquero también tuvo palabras de agradecimiento hacia los aficionados que viajaron hasta San Petersburgo para alentar a la selección, un gesto que consideró especial tomando en cuenta la gran distancia con el Perú.

"Al hincha agradecerle, porque estando tan lejos de casa vimos a gente alentándonos siempre con la selección y la mentalidad es algo muy importante en este grupo, que es un grupo de muchas caras nuevas pero estamos dando todo por esta camiseta", acotó.