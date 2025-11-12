0
¡LO ÚLTIMO!
Perú empató 1-1 con Rusia

Pedro Gallese dejó categórico mensaje tras insólito blooper en el Perú vs Rusia: "La actitud..."

Pedro Gallese cometió un blooper que terminó en el gol de Rusia durante el amistoso ante la selección peruana. Tras el partido, el arquero peruano dio sus descargos ante la prensa.

Angel Curo
Pedro Gallese dejó categórico mensaje tras insólito blooper ante Rusia
Pedro Gallese dejó categórico mensaje tras insólito blooper ante Rusia | Selección Peruana | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana logró un valioso empate ante Rusia por un amistoso internacional, un resultado que les dará una motivación para el siguiente encuentro. No obstante, uno de los señalados fue Pedro Gallese, quien cometió un insólito blooper que terminó conllevando al primer gol del combinado ruso en el partido. Tras el pitazo final, el 'Pulpo' se pronunció y dejó un categórico mensaje sobre el partido.

Diego Rebagliati se pronunció tras el empate de Perú ante Rusia

PUEDES VER: Diego Rebagliati quedó rendido y elogió a futbolista de Perú tras empate ante Rusia: "Es figura"

De manera inexplicable, uno de los jugadores más seguros de la ‘Bicolor’ cometió un error clave. Pedro Gallese se confió en una salida desde el fondo y, a los 18 minutos, perdió el balón ante la presión rival, lo que permitió que Aleksandr Golovin anotara el primer tanto para Rusia.

Al finalizar el encuentro, los futbolistas se dirigieron a los vestuarios y Gallese brindó declaraciones para el área de prensa de la selección peruana. El portero fue duramente criticado por los hinchas tras su fallo, aunque prefirió no referirse directamente al tema y optó por destacar el esfuerzo colectivo.

Video: Selección Peruana

"El empate es muy positivo, tuvimos un largo viaje y muy poco tiempo de descanso. La actitud siempre va a estar por la selección y esto es un pasito que estamos dando", mencionó el guardameta nacional.

Pese al error, el 'Pulpo' logró recomponerse y mostró seguridad con el pasar de los minutos. En el segundo tiempo fue determinante, protagonizando dos atajadas cruciales que impidieron que Rusia ampliara el marcador.

Así fue el blooper de Pedro Gallese en el Perú vs Rusia

Pedro Gallese valoró el apoyo de los hinchas

De igual manera, el arquero también tuvo palabras de agradecimiento hacia los aficionados que viajaron hasta San Petersburgo para alentar a la selección, un gesto que consideró especial tomando en cuenta la gran distancia con el Perú.

"Al hincha agradecerle, porque estando tan lejos de casa vimos a gente alentándonos siempre con la selección y la mentalidad es algo muy importante en este grupo, que es un grupo de muchas caras nuevas pero estamos dando todo por esta camiseta", acotó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. DT de Rusia, Valeri Karpin, deja fuerte calificativo a Perú tras amargo empate: "Fue un..."

  2. Perú empató 1-1 con Rusia en San Petersburgo con un golazo de Alex Valera

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano