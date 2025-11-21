0

¿Y Viscarra? Rebagliati revela sorpresivo fichaje de Alianza para 2026: "El arquero va a ser…"

El comentarista deportivo, Diego Rebagliati se pronunció sobre el refuerzo en el arco de Alianza Lima para la temporada 2026.

Erickson Acuña
Diego Rebagliati y un sorpresivo mensaje sobre Alianza Lima.
Diego Rebagliati y un sorpresivo mensaje sobre Alianza Lima. | Alianza Lima/Los Reba | Composición: Líbero
La temporada 2025 termina y Alianza Lima no pudo conseguir los objetivos, tanto en la Liga 1 como a nivel internacional, por ello, ya planifican lo que será el 2026. En medio del cierre del campeonato, Diego Rebagliati se pronunció sobre el tema del mercado de pases en el cuadro victoriano.

Futbolista de Boca Juniors en la mira de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Revelan que Cristal buscará fichar a jugador de Boca si quedan como Perú 2: "Van por…"

Y es que al finalizar el campeonato, las renovaciones, salidas y fichajes comienzan en los diferentes clubes del fútbol peruano, siendo los blanquiazules uno de los equipos que genera expectativa en los hinchas. De acuerdo al comentarista deportivo, se traerá a un guardameta.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre los fichajes de Alianza Lima?

“El arquero suplente de Alianza no va a ser Ángelo Campos, van a traer a alguien. El arquero (titular) va a ser Guillermo Viscarra. Es un arquero que les gusta y también está en un equipo de Lima”, dijo Diego Rebagliati en la reciente edición del programa ‘Los Reba’. De inmediato, los conductores mencionaron a Alejandro Duarte.

(Video: YouTube Jesús Alzamora)

Cabe mencionar que Ángelo Campos no ha sumado los minutos que esperaba a lo largo de la temporada tras la llegada del popular ‘Billy’, quien se adueñó del arco blanquiazul y demostró ser uno de los mejores refuerzos del año tras sus grandes actuaciones en el campeonato local y a nivel internacional.

Asimismo, el comentarista deportivo reveló otras posiciones donde se buscará reforzar para el próximo año: “Van a traer un lateral izquierdo para que le haga la competencia a Miguel Trauco, que no es Lagos: Cristian Carbajal, se lo van a ir a comprar a Sport Boys”.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

