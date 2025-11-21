- Hoy:
André Carrillo recibe duro calificativo de prensa brasileña a pesar de victoria ante Sao Paulo: "Le faltó..."
A pesar de haberse llevado la victoria frente a Sao Paulo para seguir subiendo posiciones en la tabla general, en Brasil apuntaron contra André Carrillo.
André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos que busca triunfar en el extranjero, pero sus recientes actuaciones están siendo poco valoradas por la prensa brasileña. En el reciente partido por el Brasileirao ante Sao Paulo, Corinthians se llevó los tres puntos como locales; sin embargo, las intervenciones del peruano no han sido las mejores.
Corinthians se encuentra actualmente en el puesto número 10 con apenas 45 puntos y es justamente superado por Sao Paulo y Bragantino, equipos que luchan por clasificar a un torneo internacional. La victoria ante su rival directo marcó su regreso a la pelea, aunque todavía está lejos de los primeros lugares.
Prensa brasileña apunta contra André Carrillo
Con el doblete de Yuri Alberto y el gol de Depay, Corinthians selló una victoria por 3 a 1 ante Sao Paulo. El peruano fue reemplazado por Vitinho en el segundo tiempo y con ello marcó un puntaje de 5.5, según el portal web Globo y también agregaron las ventajas y desventajas del futbolista peruano.
"Mostró destellos de buen fútbol con jugadas habilidosas y pases precisos en el mediocampo. Sin embargo, le faltó intensidad física para mantener el ritmo del primer tiempo y finalmente fue sustituido a los 18 minutos del segundo", así describió su actuación el portal Globo de Brasil.
André Carrillo recibió bajo puntaje por la prensa brasileña.
¿Cuándo vuelve a jugar Corinthians de André Carrillo?
El próximo partido de Corinthians será frente a Cruzeiro como visitante desde las 18:30 hora peruana y hasta el cierre de año se enfrentará a rivales como Botafogo, Fortaleza y Juventude.
