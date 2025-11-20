Novia de Joao Grimaldo posa junto a escudo de Universitario y enciende las alarmas en redes

Joao Grimaldo se ha convertido en pieza clave para su equipo, Riga FC, y pese a que no fue convocado recientemente para la selección peruana, el nombre del extremo resuena en el fútbol nacional, puesto que podría llegar a Universitario para el 2026. Sumado a esto, su novia, Steffany Fernández, posó junto al escudo del cuadro crema.

La pareja del futbolista peruano compartió una reciente historia en su cuenta de Instagram oficial y se dejó ver en la playa junto a una amiga, que lleva puesto un collar del escudo de Universitario. El post está acompañado con la canción 'UYUNI' del cantante, Rels B.

Steffany Fernández posa con amiga que lleva collar del escudo de la 'U'.

¿Joao Grimaldo fichará para Universitario?

Tras conseguir el tricampeonato nacional, la escuadra merengue tiene como objetivo ser tetracampeón de la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, dejando atrás el trago amargo del 2025 en el torneo internacional. Para ello, reforzará su ofensiva con nuevos fichajes, entre ellos, resuena el nombre de Joao Grimaldo.

Sin embargo, de acuerdo a la información compartida por el periodista deportivo, Gustavo Peralta, en L1 Max, el rumor de que el jugador peruano llegué a Ate queda descartado. Por lo que se señala que no hay trato confirmado entre Universitario y el extremo de 22 años de edad.

Además, Peralta precisó de que Joao Grimaldo le pertenece al club Sporting Cristal, por lo que será complicado que el conjunto cervecero lo otorgue a un rival directo en la Liga 1.