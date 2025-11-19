0
Sergio Peña publicó una ecografía y confirmó que tendrá un nuevo "bebé" - FOTO

Mediante las redes sociales, el jugador de Alianza Lima compartió la fotografía de una ecografía. La noticia sorprendió a sus seguidores.

Sergio Peña confirmó que lanzará una nueva colección de su línea de ropa.
Sergio Peña confirmó que lanzará una nueva colección de su línea de ropa. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
Sergio Peña es uno de los jugadores más queridos de la selección peruana, por ello, más de un aficionado busca conocer los últimos detalles de su vida personal. Para sorpresa de muchos, el actual jugador de Alianza Lima publicó en sus redes sociales una ecografía.

¿El futbolista se convertirá en padre? Es la pregunta que se realizan diversos cibernautas; sin embargo, se trata de una campaña de marketing, ya que el seleccionado peruano está trabajando en su marca de ropa.

"Estamos de vuelta en eso", es el mensaje que acompaña el post de Sergio Peña. Al parecer, en los próximos meses lanzará la nueva colección de su línea de ropa, la noticia fue muy bien recibida por sus seguidores y su novia.

"Ohhh sí", "Yo quiero uno", "Noooo, lo esperé por años", "Lo que se viene", "Jajajaja pensé que ibas a ser papá otra vez", "Mi marca favorita por siempre", "Buena", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas.

¿Quién es la novia de Sergio Peña?

Hace algunos meses, Sergio Peña hizo oficial su romance con una conocida influencer llamada Camila. En las redes sociales, ambos se muestran sumamente cariñosos y comparten instantáneas de los momentos que viven juntos.

