¿A la selección peruana? Gustavo Álvarez confirmó su salida de U de Chile: "Propuesta..."

Sorpresa total en tierras sureñas con la salida de Gustavo Álvarez en U de Chile. El estratega argentino brindó conferencia de prensa y confirmó públicamente que no seguirá al mando del 'Romántico Viajero' a poco de culminar la temporada 2025, ¿Sus posibilidades de llegar a la selección peruana crecen con esta noticia?

En medio de la recta final del Campeonato Chileno, Gustavo Álvarez confesó que hay aspectos que debe cambiarse para mejora de la institución deportiva. Su trabajo no está brindando los resultados deseados y desea dar un paso al costado por el bien de la U de Chile de cara al 2026.

"Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón… El corazón me enamora de este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha, y la razón ve un profundo desgaste que paso a justificar: A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a magnitud de las instituciones, definidos esos objetivos, tiene que contarse con los recursos, humanos de logística y planificación", manifestó.

¿Gustavo Álvarez es el nuevo DT de la selección peruana?

Ante esta noticia, se abrió la posibilidad de que Gustavo Álvarez sea el nuevo DT de la selección peruana de cara al proceso mundialista 2030. Desde la FPF, no descartan la chance de tener al estratega argentino el 2026, pero aún no hay acercamiento con el ex Sport Boys y Atlético Grau.

Sin embargo, el mismo Gustavo Álvarez ha confirmado que su salida no significa que tenga una propuesta sobre la mesa. El estratega quiere tomarse un tiempo para analizar su futuro, al lado de sus seres queridos en estas fiestas de cierre de año.

"Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo, mi planificación para enero es descansar con mi familia, y creo que se necesita ese cambio de entrenador que se adapte a los objetivos del club, o que logre convencer de lo que yo no pude", indicó.