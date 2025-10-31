- Hoy:
¿Gustavo Álvarez rumbo a la selección peruana? El mensaje que sonó a despedida en la U de Chile
Gustavo Álvarez dejó un sentido mensaje tras la eliminación de la Universidad de Chile en Copa Sudamericana. ¿Llegará a la selección peruana?
La selección peruana está buscando entrenador para el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030 y uno de los nombres que sonó fue Gustavo Álvarez, actual técnico de Universidad de Chile, que recientemente quedó eliminado de la Copa Sudamericana al perder 1-0 ante Lanús.
Tras su duro revés ante el 'Granate', el estratega argentino dejó un mensaje que en medios chilenos han tomado con un tono a despedida, esto ante los rumores sobre su futuro.
"Este plantel es especial, estará siempre en mi memoria, por jerarquía, calidez humana, templanza, de local se ganan puntos y de visita se hace historia. Este plantel de visitante siempre se plantó", dijo Álvarez en conferencia de prensa.
Video: U de Chile Oficial.
Recordemos que el contrato de Álvarez con el 'Romántico viajero' vence en diciembre de este año y tras su irregularidad, incluso está en peligro de no jugar torneos internacionales para la campaña 2026.
Dirigente de U de Chile habló sobre el futuro de Gustavo Álvarez
Michael Clark, presidente y principal accionista de Azul Azul, grupo que administra a la Universidad de Chile, se refirió a la continuidad de Álvarez al frente del 'Chuncho'.
“Cuando se acabe el campeonato, nos vamos a sentar a planificar el año que viene y ahí tomaremos decisiones. Tiene contrato, pero a fin de año se evalúa todo", dijo.
