Municipalidad de San Juan de Miraflores celebra cambio histórico en el distrito luego de 30 años

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció que se entregó una importante obra que beneficia a miles de ciudadanos del distrito. Esta iniciativa ha sido ejecutada tras 30 años de espera por parte de los vecinos de la zona.

"¡SJM celebra un cambio histórico! Después de 30 años de vivir en tierra y barro, el Cerro Histórico luce con pistas de concreto, veredas modernas y un gran muro de contención", indica el post del municipio.

Municipalidad de San Juan de Miraflores anunció importante obra.

De esta manera, se busca que los ciudadanos pueden transitar por el lugar de manera segura, además, de que pueden acceder a un lugar digno para vivir. La Municipalidad de San Juan de Miraflores indicó que esta obra es producto del trabajo en conjunto entre la comunidad y la entidad.

Rápidamente, el post se hizo viral en las diferentes redes, y más de uno ciudadano no dudó en pronunciarse sobre la inauguración de esta obra. Diversos comentarios respaldan la iniciativa e indican que deben de cuidar la obra.

"Espero lo cuiden, y no estén dejando sus vehículos en las pistas como garaje", "Felicidades a las autoridades por la gestión", "Más pistas y veredas en San Juan de Miraflores", "Ahora viene Cálida o Sedapal y malogran las pitas", son algunos mensajes que acompañan el post.