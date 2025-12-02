- Hoy:
Suspenden clases en todo el Perú por 4 días seguidos en diciembre: fechas confirmadas
Estudiantes en todo el Perú gozarán de un fin de semana largo y sin clases escolares, todo ello autorizado por el Ministerio de Educación.
A poco de terminar el 2025, todos los escolares y estudiantes en general del Perú, gozarán de un fin de semana largo gracias a la suspensión de clases en el país. ¿Cuál es el motivo, fecha confirmada y oficialización por parte del Estado? Toda la información en torno al descanso obligatorio, en esta nota.
En esta oportunidad, todos los involucrados mencionados en el párrafo anterior, descansarán por un periodo de 4 días consecutivos, mismos que abarcan el sábado, domingo, lunes y martes, regresando así a sus funciones regulares recién el miércoles de la siguiente semana.
Nos referimos específicamente a los feriados nacionales del 8 y 9 de diciembre, válidos a propósito del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.
Estos días representarán un descanso continuo no solo para los estudiantes, ya que al ser feriado de alcance nacional, los trabajadores del sector público y también dejarán de laborar, lo que significa un impulso al turismo local, ya que serán fechas propicias para conocer los rincones de nuestro país.
¿Cuáles son los próximos feriados en Perú para este 2025?
A continuación el calendario de feriados y días no laborables en el Perú para diciembre 2025.
- Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- Martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)
- Jueves 25 de diciembre (Navidad)
- Viernes 26 de diciembre (Día no laborable solo para el sector público)
