0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Suspenden clases en todo el Perú por 4 días seguidos en diciembre: fechas confirmadas

Estudiantes en todo el Perú gozarán de un fin de semana largo y sin clases escolares, todo ello autorizado por el Ministerio de Educación.

Nicole Calderón
Suspenden clases en todo el Perú por 4 días seguidos en diciembre
Suspenden clases en todo el Perú por 4 días seguidos en diciembre
COMPARTIR

A poco de terminar el 2025, todos los escolares y estudiantes en general del Perú, gozarán de un fin de semana largo gracias a la suspensión de clases en el país. ¿Cuál es el motivo, fecha confirmada y oficialización por parte del Estado? Toda la información en torno al descanso obligatorio, en esta nota.

En esta oportunidad, todos los involucrados mencionados en el párrafo anterior, descansarán por un periodo de 4 días consecutivos, mismos que abarcan el sábado, domingo, lunes y martes, regresando así a sus funciones regulares recién el miércoles de la siguiente semana.

Feriado largo diciembre 2025: cuándo iniciarán los días libres

PUEDES VER: ¿Desde cuándo comienza el próximo feriado largo de diciembre 2025? Revisa qué dice el calendario

Nos referimos específicamente a los feriados nacionales del 8 y 9 de diciembre, válidos a propósito del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.

Estos días representarán un descanso continuo no solo para los estudiantes, ya que al ser feriado de alcance nacional, los trabajadores del sector público y también dejarán de laborar, lo que significa un impulso al turismo local, ya que serán fechas propicias para conocer los rincones de nuestro país.

¿Cuáles son los próximos feriados en Perú para este 2025?

A continuación el calendario de feriados y días no laborables en el Perú para diciembre 2025.

  • Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
  • Martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)
  • Jueves 25 de diciembre (Navidad)
  • Viernes 26 de diciembre (Día no laborable solo para el sector público)
Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Temblor HOY, martes 2 de diciembre: se registra fuerte sismo de 4.6 en el Callao

  2. Resultados Beca Permanencia 2025: LINK para conocer si fuiste seleccionado a la convocatoria

  3. Publican lista de hombres infieles de Perú y casos hacen 'estallar' las redes sociales: "Encontré a mis amigos..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano