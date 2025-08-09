0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura
EN VIVO
Previa del Universitario vs Sport Boys HOY

Pago de ONP en agosto 2025: revisa a qué pensionistas les toca cobrar este lunes 11

Este 11 de agosto se realizará un nuevo desembolso de dinero en relación a las pensiones para jubilados. Conoce AQUÍ las fechas exactas.

Daniela Alvarado
ONP: pagos de las pensiones en este mes de agosto
ONP: pagos de las pensiones en este mes de agosto | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
COMPARTIR

A medida que avanza agosto, miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) esperan con expectativa sus pagos mensuales. Este año, el inicio del cronograma se dio el viernes 8 de agosto y continúa escalonándose según el régimen y la letra del apellido paterno.

Accede a todos los detalles sobre el retiro ONP de hasta 26 mil soles y qué falta para que sea efectivo.

PUEDES VER: Retiro ONP de S/ 26,750 en 2025: ¿cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá retirar?

Entender cuándo corresponde cobrar es crucial para evitar confusiones y asegurar un cobro oportuno, especialmente si se usa cajero, banco o se depende del servicio a domicilio. Aquí te informaremos quiénes reciben su pensión este lunes 11 de agosto, además del calendario completo para estar al tanto.

¿Quiénes cobran su pensión este lunes 11 de agosto?

Los pensionistas sujetos al Decreto Ley N.º 19990 cuyo apellido paterno empiece con las letras D, E, F, G, H, I, J o K, L cobrarán este lunes 11 de agosto en agencias bancarias, cajeros o agentes corresponsales.

Cronograma completo de pagos de pensiones ONP de agosto 2025

Cronograma de pagos oficial para lo que corresponde a pensiones de agosto/ FOTO: Ministerio de Economía y Finanzas

Régimen general (DL N.º 19990)

  • A - C: viernes 8 de agosto
  • D - L: lunes 11 de agosto
  • M - Q: martes 12 de agosto
  • R - Z: miércoles 13 de agosto

Convenios internacionales (incluye Ley N.º 27803): viernes 15 de agosto

  • Pago a domicilio: del 15 al 24 de agosto

Regímenes especiales

Estos pagos incluyen el Decreto Ley N.º 18846, Decreto Ley N.º 20530, Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo):

  • Abono en cuenta bancaria: jueves 14 de agosto
  • Pago a domicilio: del 17 al 24 de agosto

Así pues, si tu apellido paterno está entre D y L, tu fecha de pago está próxima a llevarse a cabo el 11 de agosto. Mantente atento al método de cobro que te corresponde y evita inconvenientes.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Retiro AFP 2025 de 21,400 soles: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

  2. Retiro AFP de 21,400 soles: Afiliados reciben mala noticia y no podrían acceder al desembolso este 2025

  3. Préstamo del Banco de la Nación de 100,000 soles se extiende: solicita el crédito sin aval y garante

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano