Pago de ONP en agosto 2025: revisa a qué pensionistas les toca cobrar este lunes 11
Este 11 de agosto se realizará un nuevo desembolso de dinero en relación a las pensiones para jubilados. Conoce AQUÍ las fechas exactas.
A medida que avanza agosto, miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) esperan con expectativa sus pagos mensuales. Este año, el inicio del cronograma se dio el viernes 8 de agosto y continúa escalonándose según el régimen y la letra del apellido paterno.
PUEDES VER: Retiro ONP de S/ 26,750 en 2025: ¿cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá retirar?
Entender cuándo corresponde cobrar es crucial para evitar confusiones y asegurar un cobro oportuno, especialmente si se usa cajero, banco o se depende del servicio a domicilio. Aquí te informaremos quiénes reciben su pensión este lunes 11 de agosto, además del calendario completo para estar al tanto.
¿Quiénes cobran su pensión este lunes 11 de agosto?
Los pensionistas sujetos al Decreto Ley N.º 19990 cuyo apellido paterno empiece con las letras D, E, F, G, H, I, J o K, L cobrarán este lunes 11 de agosto en agencias bancarias, cajeros o agentes corresponsales.
Cronograma completo de pagos de pensiones ONP de agosto 2025Cronograma de pagos oficial para lo que corresponde a pensiones de agosto/ FOTO: Ministerio de Economía y Finanzas
Régimen general (DL N.º 19990)
- A - C: viernes 8 de agosto
- D - L: lunes 11 de agosto
- M - Q: martes 12 de agosto
- R - Z: miércoles 13 de agosto
Convenios internacionales (incluye Ley N.º 27803): viernes 15 de agosto
- Pago a domicilio: del 15 al 24 de agosto
Regímenes especiales
Estos pagos incluyen el Decreto Ley N.º 18846, Decreto Ley N.º 20530, Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo):
- Abono en cuenta bancaria: jueves 14 de agosto
- Pago a domicilio: del 17 al 24 de agosto
Así pues, si tu apellido paterno está entre D y L, tu fecha de pago está próxima a llevarse a cabo el 11 de agosto. Mantente atento al método de cobro que te corresponde y evita inconvenientes.
