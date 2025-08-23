Retiro AFP 2025: esta es la fecha en septiembre que será clave para debate de posible desembolso

La discusión sobre el octavo retiro de fondos de las AFP se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público y político peruano. Mientras millones de afiliados preocupados por el acceso al sistema de pensiones, aguardan una respuesta, la Comisión de Economía del Congreso mantiene el tema en 'pausa' dentro de la agenda.

La crisis económica, una inflación persistente y un alza en los costos de vida han obligado a muchos a buscar obtener sus montos ahorrados, convirtiendo la posibilidad de liberar hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21,400) en una demanda constante.

Debate sobre retiro de AFP aún no está en agenda/ FOTO: Difusión

La planificación actual revela que en agosto de 2025 no se verá el tema, y todo apunta a que será la sesión del miércoles 3 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m., la primera oportunidad concreta para debatir el retiro AFP de manera formal. La expectativa ya está puesta en esa fecha, con miles de afiliados al borde de la incertidumbre.

¿Cómo va el proceso de retiro AFP en agosto 2025?

La Comisión de Economía del Congreso, presidida por Víctor Flores de Fuerza Popular, aprobó su plan de trabajo y reglamento en una sesión extraordinaria el 22 de agosto, pero no incluyó el retiro AFP en la agenda.

Durante la semana de representación (del 25 al 29 de agosto), no habrá tratamiento del tema, lo que convierte a agosto en un mes prácticamente improductivo respecto a la propuesta.

Desde finales de julio, con el inicio de la nueva legislatura, se esperaba que la Comisión de Economía se conforme y genere una ruta hacia el debate entre finales de agosto y principios de septiembre, con base en la publicación del reglamento de la reforma previsional.

¿Por qué agosto ya no será decisivo?

Pese a la conformación de la mesa directiva y la vuelta al trabajo congresal, el retiro AFP no avanzará durante agosto, debido a la priorización de otras reformas y a la ausencia del reglamento operativo completo.

Fecha clave para reactivar el debate

Según fuentes oficiales, la próxima reunión ordinaria será el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a. m., momento en que podría finalmente agendarse el análisis del retiro AFP.

¿Qué falta para la aprobación de retiro de AFP?

Revisión técnica de los más de 19 proyectos de ley que proponen un retiro extraordinario de hasta 4 UIT.

Disponibilidad del reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, emitido por el MEF, que es base para definir plazos, mecanismos y criterios.

Agenda formal del Congreso, con consenso político para priorizar el dictamen en esta sesión o en sus inmediaciones.

¿Qué pasaría si se aprueba el retiro de AFP?