- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs UTC
- Levante vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- UFC: Borjas vs Su Mudaerji
- Banco de la Nación
Retiro AFP 2025: esta es la fecha en septiembre que será clave para debate de posible desembolso
Miles de ciudadanos afiliados a las AFP, se encuentran esperando acceder al retiro que todavía no tiene fecha de debate en el Congreso.
La discusión sobre el octavo retiro de fondos de las AFP se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público y político peruano. Mientras millones de afiliados preocupados por el acceso al sistema de pensiones, aguardan una respuesta, la Comisión de Economía del Congreso mantiene el tema en 'pausa' dentro de la agenda.
La crisis económica, una inflación persistente y un alza en los costos de vida han obligado a muchos a buscar obtener sus montos ahorrados, convirtiendo la posibilidad de liberar hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21,400) en una demanda constante.Debate sobre retiro de AFP aún no está en agenda/ FOTO: Difusión
La planificación actual revela que en agosto de 2025 no se verá el tema, y todo apunta a que será la sesión del miércoles 3 de septiembre, a partir de las 10:00 a. m., la primera oportunidad concreta para debatir el retiro AFP de manera formal. La expectativa ya está puesta en esa fecha, con miles de afiliados al borde de la incertidumbre.
¿Cómo va el proceso de retiro AFP en agosto 2025?
La Comisión de Economía del Congreso, presidida por Víctor Flores de Fuerza Popular, aprobó su plan de trabajo y reglamento en una sesión extraordinaria el 22 de agosto, pero no incluyó el retiro AFP en la agenda.
Durante la semana de representación (del 25 al 29 de agosto), no habrá tratamiento del tema, lo que convierte a agosto en un mes prácticamente improductivo respecto a la propuesta.
Desde finales de julio, con el inicio de la nueva legislatura, se esperaba que la Comisión de Economía se conforme y genere una ruta hacia el debate entre finales de agosto y principios de septiembre, con base en la publicación del reglamento de la reforma previsional.
¿Por qué agosto ya no será decisivo?
Pese a la conformación de la mesa directiva y la vuelta al trabajo congresal, el retiro AFP no avanzará durante agosto, debido a la priorización de otras reformas y a la ausencia del reglamento operativo completo.
Fecha clave para reactivar el debate
Según fuentes oficiales, la próxima reunión ordinaria será el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a. m., momento en que podría finalmente agendarse el análisis del retiro AFP.
¿Qué falta para la aprobación de retiro de AFP?
- Revisión técnica de los más de 19 proyectos de ley que proponen un retiro extraordinario de hasta 4 UIT.
- Disponibilidad del reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional, emitido por el MEF, que es base para definir plazos, mecanismos y criterios.
- Agenda formal del Congreso, con consenso político para priorizar el dictamen en esta sesión o en sus inmediaciones.
¿Qué pasaría si se aprueba el retiro de AFP?
- Monto máximo autorizado: hasta 4 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 21,400.
- Desembolsos escalonados en cuatro cuotas de 1 UIT cada una, con intervalos de 30 días tras cada pago.
- Solicitud voluntaria: vía virtual o presencial, dentro de los 30 días calendario desde la publicación del reglamento operativo.
- Posibilidad de desistimiento, siempre que se comunique con 10 días de anticipación al próximo pago programado.
- 1
Retiro ONP 2025 | Estos serían los afiliados beneficiarios con el posible retiro de hasta S/21 400
- 2
Vecinos de San Juan de Miraflores reciben buena noticia | Obra mejorará el tránsito en el distrito
- 3
Vecinos de Puente Piedra recibieron la mejor noticia: Se culminó obra que mejorará tránsito en la Panamericana Norte
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90